Seçil Erzan davasında karar duruşması

Önceki duruşmalara cezaevinden SEGBİS ile katılan Erzan, bu duruşmaya fiziksel olarak katılım sağladı. Duruşmanın karar duruşması olması bekleniyor.

Yüksek karlı güvenilir bir fon ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu yaklaşık 40 kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, 11 Nisan 2023’ten bu yana tutuklu bulunan Seçil Erzan, fiziksel olarak jandarma eşliğinde katılım sağladı. Duruşma, kimlik tespitiyle birlikte başladı.

Erzan, önceki duruşmalara Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bulunduğu cezaevinden bağlanıyordu.

Bireysel emeklilik sistemindeki paraya el konulmuştu

Mahkeme heyeti, 6 Ekim’deki ara kararında Seçil Erzan’ın bireysel emeklilik sisteminde biriken paraya da tedbiren el koyma kararı vermişti.

358 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İddianamede; yaklaşık 40 kişiyi 44 milyon dolar ve 20 milyon TL dolandırmakla suçlanan sanık Seçil Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyordu.