Seçil Erzan davasında ara karar: Erzan'a tahliye çıkmadı!

Yayınlanma: 15.11.2024 - 12:04

Güncelleme: 15.11.2024 - 20:56

Yüksek getirili gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim ile Fernando Muslera, Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi ünlü futbolcuların da olduğu 30'dan fazla kişiyi yüksek getirili gizli fon vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla 11 Nisan 2023'ten beri tutuklu olan Denizbank'ın eski Florya Şube Müdürü Seçil Erzan'ın, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına bugün devam edildi.

Davanın tek tutuklu sanığı Seçil Erzan duruşmaya jandarma eşliğinde getirildi. Tutuksuz sanıklar Ali Yörük, Atilla Yörük, Nazlı Can ve Asiye Öztürk ile tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.

'FATİH TERİM FONU' DEDİ

Müşteki Erkan Karaca, mahkemedeki ifadesinde Seçil Erzan ile 2019'da tanıştıklarını söyleyetek, "Seçil Erzan süreç içerisinde bankacı olduğunu, finansal işlerde bize yardımcı olabileceğini söyledi. Daha sonraki süreçte kapalı işlem yapmak istememiz durumunda başında Hakan Ateş'in olduğu, adının Fatih Terim Fonu olduğunu söylediği bir gizli fondan bahsetti. Bir güven ilişkisi kuruldu. Daha sonra ilk olarak Seçil Erzan'a 650 bin TL verdim. Bu parayı 950 bin TL olarak geri aldım. Yaklaşık 10 gün sonra 950 bin TL'yi geri verdim, bu parayı da 1 milyon 250 bin TL olarak tarafıma verdi.

Daha sonra hiç para almadan, parça parça olmak üzere toplamda 1 milyon 138 bin dolar para verdim. Bu paran bana 220, 125 ve 140 bin dolar verdi. Ancak kendisinden 673 bin dolar alacağımız kaldı. Paramızın 5 milyon dolara ulaştığını ve 250 bin dolar verdiğimiz takdirde bu biriken paranın tamamını alabileceğimizi söyledi. Ama bana ödeme yapmadı. Ben paraların hepsini bankada teslim ettim. Kendisinden ise hem bankada hem de banka dışı para teslim aldım. Karşılığında hiç belge almadım. Kendisi bize belge vermedi. Çünkü kendisi şubedeyken hazineden Selçuk bey diye birini arıyordu. Böylece bizde güven oluşturdu" dedi.

BAKANLIK DA MÜDAHİL OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın avukatı, duruşmaya gelerek davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, bakanlığın suçtan zarar görme ihtimalini göz önünde bulundurarak katılma talebini kabul etti. Böylece Hazine ve Maliye Bakanlığı'da davaya müdahil oldu.

"BU İNSANLARDAN BORÇ ALDIM"

Seçil Erzan, kimseyi kandırmadığını savunarak, "Bu insanları fon vaadiyle kandırmam mümkün değil. Faizi kayıt dışı ödeyeceğimi söyledim. Bu insanlardan borç aldım ve ödemeye çalıştım" dedi. Erzan, daha önce verdiği savunmalarını da inkar etti.

MESAJLARDAKİ "SİSTEM" İFADESİNİ AÇIKLAMADI

İşlemlerin, bankacılık işlemi olmadığını söyleyen Erzan, paraları elden alıp elden ödeme yaptığını, Atilla Baltaş’a borcunun olmadığını söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Borcun yoksa neden Atilla Baltaş'tan para aldın" diye sordu. Erzan, "Faizin faizini ödeyecektim" şeklinde yanıt verdi. Duruşma savcısı, önceki duruşmalarda Erzan'ın beyanlarına vurgu yaparak, mesajlaşmalarda geçen "Sistem" ifadesinin ne olduğunu sordu. Erzan ise susma hakkını kullanarak soruya cevap vermedi.

"HERKES BİLİYORDU"

Seçil Erzan, savunmasının devamında, "Herkes kendisine gelen paranın başkalarından geldiğini biliyordu" dedi. Mahkeme başkanı ise, "Parayı verenler biliyor muydu" diye sordu ancak Erzan bu soruya cevap veremedi. Seçil Erzan'a yaşam standartlarının artıp artmadığı sorusuna ise "Hayır" şeklinde cevap verdi.

"BUNU SORGULAMAK KİMSENİN HADDİNE DEĞİL"

Seçil Erzan'ın nakdi kefaletle tahliye edilmesine ilişkin müşteki avukatlarının, "Seçil Erzan kefalet ücretini sanıl ödeyecek" sorusuna ilişkin beyanda bulunan Erzan'ın avukatı, "Müvekkil 20 aydır tutukludur. Nakdi kefaletle tahliye talebinde bulunduk. Müşteki vekilleri, müvekkilin nakdi kefaleti nasıl ödeyeceğini sordu. Kimsenin haddine değil bunu sorgulamak" dedi.

"ANNEMİN YANINA GİTMEK İSTİYORUM"

Tahliyeye ilişkin beyanı alınan Erzan, "20 aydır tutukluyum. En başından beri aynı şeyleri söyledim. Gerçek mağdurları ve fazla para alanları hep anlattım. Savunma hakkım kısıtlanamaz. Delillerin ortaya çıkmasını ben en başından beri istiyorum. Annemin yanına gitmek istiyorum. Özgürlüğüme kavuşmak istiyorum. Kimseyi dolandırma kastıyla hareket etmedim. Fazladan para alanlar, paraları iade etseydi bunlar yaşanmayacaktı. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

4 KİŞİ HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, ifadeleri alınmayan müştekiler Melis Özsüt Şener, Bakiye Gülen, Ercüment Gülen, Merve Özer Yılmaz ve Tanın Yılmaz ve dinlenemeyen tanıklar Başak Doğhan ile Ahmet Telkeş hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi. Ticaret Bakanlığı'nın katılma talebini reddeden mahkeme, Denizbank'a yazı yazılarak, varsa müştekiler tarafından çekilen 500 bin dolar ve üzeri tutarlara ilişkin dekont örneklerinin istenmesine karar verdi.

MOCİ İLE SÜLEYMAK ASLAN HAKKINDA MASAK RAPORU ALINACAK

Mahkeme, mağdurların zararlarının giderilip giderilmediğine ilişkin dosya açılıp açılmadığının sorulması için AON Sigorta ve Reasürans AŞ.'ye yazı yazılmasına, dosya açıldıysa mahkemeye gönderilmesinin istenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Seçil Erzan'ın şikayeti üzerine haklarında 'tefecilik' suçlamasından dava açılan müşteki-sanıkalar Mojtaba Haghani ile Süleyman Aslan hakkında sosyal ve ekonomik durum raporu alınması için kolluğa müzekkere yazılmasına ve geçimlerini neyle sağladıkları ve işleriyle orantılı mal varlıklarının olup olmadığının İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçları Araştırma Şube Müdürlüğü'ne (MASAK) sorulmasına karar verdi.

SEÇİL ERZAN'A TAHLİYE ÇIKMADI

Bir kısım tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren heyet, Seçil Erzan'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini göz önünde bulundurarak, Erzan'ın delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme ihtimali ve kaçma şüphesinin bulunduğunu kaydederek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma, 31 Ocak 2025'e ertelendi.