Seçil Erzan davasında yeni gelişme: İki yeni iddianame hazırlandı

Yüksek getirili fon vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski bankacı Seçil Erzan hakkında iki yeni iddianame hazırlandı.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 03.05.2024 - 17:45
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: İki yeni iddianame hazırlandı
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Yüksek kar getirili gizli fon vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan eski Bankacı Seçil Erzan hakkında iki yeni iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan yeni iddianamelerle birlikte 21 olan şikayetçi sayısı 26'ya yükselirken, Erzan hakkında talep edilen hapis cezası da 252 yıldan 275 yıla yükseldi. 

Birleştirilme talepli hazırlanan iddianamelerden birinde davanın sanıklarından Nazlı Can’ın akrabaları Kaan Sinih, Tursun Sinih ve Sevgil Sinih müşteki olarak yer aldı. İddiaya göre Nazlı Can ve Seçil Erzan’ın iknaları sayesinde Tursun ve Sevgil çifti oğulları Kaan Sinih ile birlikte fon vaadiyle farklı tarihlerde olmak üzere toplamda 2 milyon 250 bin TL ve 150 bin doları Erzan'a verdi. 

Beyanlarında 1 milyon 550 bin TL'yi geri aldıklarını belirten Sinih ailesi, geriye kalan tutarın kendilerine verilmediğini öne sürdü. Sinih ailesinin şikayeti üzerine yürütülen soruşturma sonucunda Seçil Erzan ve Nazlı Can hakkında, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından ayrı ayrı 13'er yıla kadar hapis talep edildi.

Diğer iddianamede ise sanıklar Seçil Erzan ve Hüseyin Eligül hakkında da 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis talep edildi. Her iki iddianame de birleştirme talebiyle davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.


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