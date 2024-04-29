Nihal Candan, koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı anlattı: ‘O izlemiyor diye haber izlemedik’

Yayınlanma: 29.04.2024 - 09:51

Güncelleme: 29.04.2024 - 09:51

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde anoreksiyaya yakalanarak 37 kiloya kadar düşünce sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edildi.

Kanal D Haber'e konuşan Candan, aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişiyi, milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Seçil Erzan'la aynı koğuşta kaldıklarını belirterek, "Sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz de haber izlemiyorduk" dedi.

"PSİKOLOJİK OLARAK ZOR GELDİ BANA"

Yaşadıkları sürecin başta daha zor olduğunu söyleyen Candan "Ama kardeşimle birbirimize destek olduk. 'Paşalar gibi 6 aydır yatıyoruz' gibi hep şakalaştık. Psikolojik destek aldık. Psikolojik olarak zor geldi bana" diye konuştu.

"Hatalarımız vardır" diyen Candan "Küçük çocuklara kötü örnek olduysam özür dilerim. Amacım hiçbir zaman sosyal medyadan para kazanmak olmamıştı" ifadelerini kullandı.

"SORUN YAŞAMADIK"

Cezaevi günlerini "Polisten çok doktor gördüğüm bir süreçti" diye anlatan Candan, şu ifadeleri kullandı:

"En çok ailemi özledim. Benim ailemden bir parça yanımdaydı o şansımdı. Biraz tabii rahatsızım. Sadece nefes darlığıyla bu durumu atlattığım için inanılmaz derecede memnunum. Görüşe gidemeyeceğim, anksiyetem var. Kardeşim de çıktıktan sonra ailecek pek bir derdimiz kalmayacak.

(Seçil Erzan) Aynı koğuştaydık. Sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz de haber izlemiyorduk."