Seçil Erzan davasında yeni iddianame: Mağdur ve istenen ceza arttı!

Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi yüksek getirili gizli fon vaadiyle dolandıran Seçil Erzan hakkında bir iddianame daha düzenlendi. Devam eden dava dosyasına gönderilen yeni iddianameyle birlikte Erzan hakkında talep edilen ceza 285 yıla yükseldi.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 06.05.2024 - 16:53
Seçil Erzan davasında yeni iddianame: Mağdur ve istenen ceza arttı!
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Yüksek getirili gizli fon vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 'Özel belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından; son olarak hazırlanan iki yeni iddianameyle birlikte toplamda 275 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan ve 11 Nisan 2023'ten beri tutuklu bulunan eski bankacı Seçil Erzan hakkında bir iddianame daha hazırlandı.

Seçil Erzan hakkında bir iddianamenin daha hazırlandığı ve birleştirme talebiyle İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan yeni iddianamede Zafer Partili Fatih Altıntaş, 'müşteki' olarak yer aldı. İddianamedeki anlatıma göre Altıntaş, Seçil Erzan'a 25 Şubat 2023'te elden 78 bin dolar verdi. Altıntaş, iddianamedeki beyanında Erzan'a parayı verdikten 20 gün sonra İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Erzan'ın gözaltına alındığını öğrendiğini ve bu şekilde dolandırıldığını anladığını anlattı.

GERİ ÖDEME YAPMADIĞINI KABUL ETTİ

Seçil Erzan ise bu iddia hakkında alınan beyanında Fatih Altıntaş'ın uzaktan akrabası olduğunu, kendisine sadece 2023 yılının Mart ayından 78 bin dolar borç verdiğini, geçmişte Altıntaş'a kredi kullandırttığı için kendisine vefa borcu olduğunu, Altıntaş'ın verdiği borcu ise yüzde 40 faizle verdiğini anlattı. Erzan, Altıntaş'tan aldığı borcu ödemediğini belirtti.

İSTENEN CEZA ARTTI

Savcılık, iddianamedeki değerlendirmesinde Seçil Erzan'ın Fatih Altıntaş'a banka bünyesinde yatırım yapacağını söyleyerek kandırdığını ve fona para yatırmaya ikna ettiğini belirtti. İddianamede, Seçil Erzan hakkında, 'Banka kurumunun araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis talep etti. Bu iddianameyle birlikte Erzan hakkında istenen toplam hapis cezası 285 yıla kadar arttı.


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