Seçil Erzan ile banka yöneticilerinin mesajlaşmaları ortaya çıktı: 'Arda'ya iki milyon kredi vereyim mi?'
Seçil Erzan davasında; Erzan'ın Denizbank yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ile mesajlaşmaları dosyaya girdi. Mesajlaşmalarda Mehmet Aydoğdu, Seçil Erzan'a Fatih Terim'in kredisini, Erzan ise Arda Turan'a kredi kullandırıp kullandıramayacağını soruyor. İşte ayrıntılar...
Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Seçil Erzan dolandırıcılık
davasına, ikinci bilirkişi raporu da eklendi. Sanıklardan Seçil Erzan, Nazlı
Can, Ali Yörük ve Atilla Yörük’e ait yeni mesajlaşmalar dosyaya girdi.
10 Haber'den Masum Gök'ün haberine göre dava sürecinde
“Seçil Erzan ile Denizbank yöneticilerinin mesajlaşmaları neden yok?” sorusu
şikayetçilerin avukatlarınca birçok defa dillendirilmişti. Son bilirkişi
raporunda Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ile Seçil Erzan
arasındaki mesajlaşmalar da yer aldı.
Seçil Erzan’ın Hakan Ateş ile mesajlaşmaları 2018 yılına
dayanıyor. En son mesajlaşma da 6 Şubat 2020’de yapılmış. Bu görüşmede de bir
kişinin kredi talebi konuşuluyor:
Hakan Ateş: Daha önce mevcut krediyi ödememe talebi vardı,
nasıl çözdünüz. Ödemeler düzenli mi?
Seçil Erzan: Merhaba Hakan Bey, mevcut kredide faiz oranını
revize ettikten sonra memnun oldu
Seçil Erzan: Ödemeler çok düzenli hiçbir problemimiz olmadı
bugüne kadar.
Hakan Ateş: Ok. Buna da bakalım lütfen.
‘ARDA’YA İKİ MİLYON LİRA KREDİ VEREYİM Mİ?’
Bankanın bir diğer yöneticisi Mehmet Aydoğdu’yla Seçil Erzan
arasında en son mesajlaşma ise 28 Şubat 2023’te. Mehmet Aydoğdu burada Seçil
Erzan’a Fatih Terim’e verilen krediyi, Seçil Erzan ise Arda Turan’a kredi verip
vermeyeceğini soruyor:
Seçil Erzan: Arda’ya iki milyon TL kredi verebilir miyim?
Mehmet Aydoğdu: Fatih Hoca’yı ne yaptın? Arayacaktın.
Seçil Erzan: Bodrumda. Gelince arayacağız, ben de yanına geçeceğim.
Mehmet Aydoğdu: Krediyi kullandırdın mı?
Seçil Erzan: Haber vermedin
Mehmet Aydoğdu: Haber vermedin.
Mehmet Aydoğdu: Arda’ya da verebiliyorsan ver.
Seçil Erzan: Arda’ya iki milyon verebilir miyim?
Mehmet Aydoğdu: Kredilere onaylatabiliyorsan ver
Seçil Erzan: Sermin hanıma söyleyemiyorum. Ona sor dediler.
Mehmet Aydoğdu: Söyle
Mehmet Aydoğdu: Yüksek faizle vereceğim deme
Mehmet Aydoğdu: Cesur ol
Seçil Erzan: Yok hemen hayır der.
Seçil Erzan: Net
Mehmet Aydoğdu: Perşembe konuşuruz.
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