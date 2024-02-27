Seçil Erzan ile banka yöneticilerinin mesajlaşmaları ortaya çıktı: 'Arda'ya iki milyon kredi vereyim mi?'

Seçil Erzan davasında; Erzan'ın Denizbank yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ile mesajlaşmaları dosyaya girdi. Mesajlaşmalarda Mehmet Aydoğdu, Seçil Erzan'a Fatih Terim'in kredisini, Erzan ise Arda Turan'a kredi kullandırıp kullandıramayacağını soruyor. İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 20:12
Seçil Erzan ile banka yöneticilerinin mesajlaşmaları ortaya çıktı: 'Arda'ya iki milyon kredi vereyim mi?'
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Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Seçil Erzan dolandırıcılık davasına, ikinci bilirkişi raporu da eklendi. Sanıklardan Seçil Erzan, Nazlı Can, Ali Yörük ve Atilla Yörük’e ait yeni mesajlaşmalar dosyaya girdi.

10 Haber'den Masum Gök'ün haberine göre dava sürecinde “Seçil Erzan ile Denizbank yöneticilerinin mesajlaşmaları neden yok?” sorusu şikayetçilerin avukatlarınca birçok defa dillendirilmişti. Son bilirkişi raporunda Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşmalar da yer aldı.

Seçil Erzan’ın Hakan Ateş ile mesajlaşmaları 2018 yılına dayanıyor. En son mesajlaşma da 6 Şubat 2020’de yapılmış. Bu görüşmede de bir kişinin kredi talebi konuşuluyor:

Hakan Ateş: Daha önce mevcut krediyi ödememe talebi vardı, nasıl çözdünüz. Ödemeler düzenli mi?

Seçil Erzan: Merhaba Hakan Bey, mevcut kredide faiz oranını revize ettikten sonra memnun oldu

Seçil Erzan: Ödemeler çok düzenli hiçbir problemimiz olmadı bugüne kadar.

Hakan Ateş: Ok. Buna da bakalım lütfen.

‘ARDA’YA İKİ MİLYON LİRA KREDİ VEREYİM Mİ?’

Bankanın bir diğer yöneticisi Mehmet Aydoğdu’yla Seçil Erzan arasında en son mesajlaşma ise 28 Şubat 2023’te. Mehmet Aydoğdu burada Seçil Erzan’a Fatih Terim’e verilen krediyi, Seçil Erzan ise Arda Turan’a kredi verip vermeyeceğini soruyor:

Seçil Erzan: Arda’ya iki milyon TL kredi verebilir miyim?

Mehmet Aydoğdu: Fatih Hoca’yı ne yaptın? Arayacaktın.

Seçil Erzan: Bodrumda. Gelince arayacağız, ben de yanına geçeceğim.

Mehmet Aydoğdu: Krediyi kullandırdın mı?

Seçil Erzan: Haber vermedin

Mehmet Aydoğdu: Haber vermedin.

Mehmet Aydoğdu: Arda’ya da verebiliyorsan ver.

Seçil Erzan: Arda’ya iki milyon verebilir miyim?

Mehmet Aydoğdu: Kredilere onaylatabiliyorsan ver

Seçil Erzan: Sermin hanıma söyleyemiyorum. Ona sor dediler.

Mehmet Aydoğdu: Söyle

Mehmet Aydoğdu: Yüksek faizle vereceğim deme

Mehmet Aydoğdu: Cesur ol

Seçil Erzan: Yok hemen hayır der.

Seçil Erzan: Net

Mehmet Aydoğdu: Perşembe konuşuruz.


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