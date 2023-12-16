Seçil Erzan'ın kırık telefonundan 180 bin mesaj çıktı: 'Ne olur ne olmaz diye saklamıştım...'

Yayınlanma: 16.12.2023 - 09:36

Güncelleme: 16.12.2023 - 09:38

Spor dünyasının ünlü isimlerinin de arasında olduğu 19 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin TL dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan, gözaltına alınırken; Çorlu’daki evinde yapılan aramada, çalışır haldeki iPhone cep telefonlarının yanı sıra bir de ekranı kırık iPhone ele geçirilmişti.

Seçil Erzan 3 Mayıs’ta verdiği ikinci ifadesinde bu telefonla ilgili de bilgi verdi.

‘NE OLUR NE OLMAZ DİYE SAKLAMIŞTIM’

Hürriyet'ten Çetin Aydın ve Özge Eğrikar'ın haberine göre, Seçil Erzan ifadesinde bu cep telefonunun hikâyesini şöyle anlattı:

“Gözaltına alınmadan önce bankadan bana kullanmam için bir telefon ve hat tahsis ettiler. Arama esnasında ikametimde iki telefon ve iki hat ele geçirilmiştir. Bunlardan biri bankanın bana tahsis ettiği telefon ve hattır. Tamamen şifresizdir. Ancak banka bana bu telefonu verdiği sırada önceki telefonumu kırıp atmamı, içindeki tüm yazışmaları da silmemi söyledi.

Ben o zaman korkup bu telefonun ekranını kırmıştım. Öncesinde de silebildiğim kadar Whatsapp mesajlaşmalarımı silmiştim. Yine de bu telefonu ne olur ne olmaz diye saklamıştım. Halihazırda bu telefonu size teslim etmek istiyorum. Bu telefonumda silinmiş olsa da mesajlar geri gelebilecek konumdaysa getirtilmesini istiyorum. Özellikle Semih Kaya ve Fırat Özdemir tarafından nasıl tehdit edildiğim görülecektir.”

İNCELEMEYE ALINDI

Seçil Erzan’ın şifresini de verdiği kırık telefon İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki uzman polisler tarafından incelendi.

Telefondan silinen mesajlar da geri getirildi. Böylece telefondan 180 bin WhatsApp mesajı elde edildi. Mesajlar, soruşturma aşamasında görev yapan ve dosyanın tümüne hâkim polisler tarafından incelemeye alındı.