CHP'nin bu hafta adresi Gaziosmanpaşa: Özgür Özel'den 'Aziz İhsan Aktaş' çıkışı!

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingleri' sürüyor.

Bu mitinglerde yeni adres, CHP'li belediyelere yönelik yürütülen 5. dalga operasyonlarında belediye başkanının gözaltına alındığı Gaziosmanpaşa oldu.

Saat 20.30'da başlayacak olan miting, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleniyor.

Söz konusu miting için yurttaşlar alana toplanmaya başladı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN MESAJI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun mesajını aktardı:

“Milletin iradesi, taarruz altındadır. Demokrasimiz, hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Hukuk yerle bir edilmiş, adalet can çekişmektedir. Bu en ağır şartlar altında bile hiçbirimizde bir korku, bir yılgınlık yok. Çünkü bugün yaşadıklarımızın, vadesi dolmuş bir iktidarın son çırpınışları olduğunu biliyoruz. Onların millete veremeyecekleri hesapları var. Onun için korkuyorlar. Ama biz korkmuyoruz, yılmıyoruz. Çünkü, haklıyız ve güçlüyüz. Korkmuyoruz, yılmıyoruz. Çünkü millete veremeyeceğimiz tek bir hesap yok.”

“TUTUKLANMIŞ BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN VEREMEYECEKLERİ HİÇBİR HESAP YOK”

“Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe’nin veremeyeceği tek bir hesap yok. Avcılar Belediye Başkanımız Utku Caner Çaykara’nın veremeyeceği tek bir hesap yok. Hakan ve Utku, bizim 1 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten, çok değerli genç arkadaşlarımız. Onların olmadığı gibi, 30 yıllık belediye başkanı, yerel yönetim duayeni, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün abimizin de veremeyeceği hiçbir hesap yok. Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar’ın, Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin’in ve tutuklanmış tüm diğer belediye başkanlarımızın, belediye çalışanlarımızın veremeyecekleri hiçbir hesap yok. Bizler, millet adına karar veren bağımsız mahkemelerde yargılanmaktan gocunmayız, çekinmeyiz. Yeter ki amaç, gerçeği ortaya çıkarmak, adaleti sağlamak olsun.”

“BİZİM TUTUKSUZ YARGILANMAMIZA CESARETLERİ YOK”

“Ama bugün bizi bağımsız mahkemeler değil, bir avuç iktidar sahibi ve onların medyası yargılamaya kalkıyor. Biz, yargılanmıyoruz. Biz, peşin peşin suçlu ilan ediliyor, sistemli iftiralara, organize yalanlara maruz kalıyoruz. Biz, yargılanmıyoruz. Biz, bir daha asla seçim kazanamayacak bir avuç insan önümüzdeki seçimi kazanabilsin diye, rehin tutuluyoruz. Bizim tutuksuz yargılanmamıza bile cesaretleri yok. Çünkü işimizi yapmamızdan korkuyorlar. Belediyecilikte bizimle yarışamadıkları, millet bizi tercih ettiği için korkuyorlar. Bizim tutuksuz yargılanmamıza cesaretleri yok. Çünkü sokakta, çarşıda, pazarda vatandaşla iç içe olmamızdan korkuyorlar. Bütün o yalanlarına, iftiralarına milletin gözünün içine baka baka vereceğimiz cevaplardan korkuyorlar. Korksunlar.”

“MİLLİ İRADEYLE KAVGAYA TUTUŞANLAR, MİLLETİN AKSİ İSTİKAMETİNDE YÜRÜYENLER ELBETTE KORKACAK”

“Milli iradeyle kavgaya tutuşanlar, milletin aksi istikametinde yürüyenler elbette korkacak. Millet bunları vicdanında mahkum etmiştir, sandıkta da mahkum edecektir. Sandık gelecek, herkes yaptıklarının hesabını verecek. Bir pazar günü, adalet hasretiyle sandıklara koşacağız ve hep birlikte özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin iktidarını kuracağız. Yoksulluğu, çaresizliği, umutsuzluğu bu topraklardan söküp atacağız. Adil, özgür ve müreffeh bir ülkede hep birlikte güven içinde yaşayacağız. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri zindanı.”

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'AZİZ İHSAN AKTAŞ' ÇIKIŞI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Ekrem Başkan'ın ve onurlu mücadele verenlerin yanındayız! Bileklerini 'yargı sopasıyla' kırmaya çalışanlara karşı, onlara inanan, güvenen, kefalet koyan milyonlar var! Bu kararlılık asla sönmeyecek.

İşte şimdi özellikle Gaziosmanpaşa'daki durumu bir açık anlatmak lazım. Bütün Türkiye'nin bilmesi lazım. Biz yeniden oyları sayarken, 1 Nisan sabahı önceki belediye başkanı, Aziz İhsan Aktaş denilen kişinin bir başvurusunu... 1 Nisan sabahı bir evrak yollamış.

Belediye Meclisi'nde AK Parti-MHP çoğunluğu var. Evrak sisteme girmiş, Hakan mazbatayı alınca önünde görmüş. 'Bu ne?' demiş. Belediye Meclisi'nde Haziran ayında bu başvuru eski belediye başkanının belediye meclisine yolladığı AK Parti ve MHP'li bütün belediye meclis üyelerinin de oy verdiği kararlar bu Aziz İhsan Aktaş'ın hepinizin bildiği benzin istasyonundaki yer ile ilgili karar çıkmış. Hakan'ın belediye başkanlığı döneminde başvuru yok, yapılan işlem yok. Meclis'e gitmiş, AK Parti-MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçmiş.

Aziz İhsan Aktaş'a 'İftira at seni serbest bırakalım' diyorlar. Kumpasçılar iftiracının ortağıyla Hakan Bahçetepe'nin bir yılda üç kez aynı bazdan bir araya gelmesini rüşvet ilan ettiler.

Yarın Bakanlık Hakan Bahçetepe'yi görevden uzaklaştıracak, bunlar gelecekler Belediye Meclisi'nde 18 AK Partili, 3 MHP'li 21 kişi Belediye Başkanvekili seçecekler!

Eğer belediyeye çökülürse, artık AK Parti'nin darbeye niyetlendiğini, bir daha seçim yapmamaya hazırlandığını gösterir.