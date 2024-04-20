Seçim bitti arazi satışları başladı
Merkez Bankası’nın 2023 yılında 818.2 milyar TL zarar açıklamasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yerel seçimler öncesi ara verdiği Hazine arazilerinin satışına yeniden başladı.
Türkiye’de ikinci parti konumuna düşen AKP iktidarı, 42’si İzmir’de olmak üzere Ege Bölgesi’nde toplam 129 araziyi açık artırmayla satışa çıkardı. Aralarında sit alanı ve denize sıfır arazilerin de bulunduğu arsalar, açık artırma usulüyle 25- 26 Nisan’da satışa sunulacak.
Dikili'de denize sıfır arazi
Satışa sunulan arsalar arasında Dikili’de plaj voleybolunda büyük organizasyonlara ev sahipliği yapan kumsala komşu arsaların olması dikkat çekti. Arazi için 171 milyon 11 bin 880 TL muhammen bedel belirlendi. Çeşme’de de 8’i sit alanı içinde olmak üzere 9 arazi için ilan çıkan bakanlık, zeytin ağaçlı tarlayı da satışa sundu. Bakanlık Bayındır, Bayraklı, Bornova, Foça, Kemalpaşa, Seferihisar ve Torbalı gibi ilçelerde de tarım arazilerini satış listesine koydu.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!