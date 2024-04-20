Seçim bitti arazi satışları başladı

Yayınlanma: 20.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.04.2024 - 04:00

Türkiye’de ikinci parti konumuna düşen AKP iktidarı, 42’si İzmir’de olmak üzere Ege Bölgesi’nde toplam 129 araziyi açık artırmayla satışa çıkardı. Aralarında sit alanı ve denize sıfır arazilerin de bulunduğu arsalar, açık artırma usulüyle 25- 26 Nisan’da satışa sunulacak.

Dikili'de denize sıfır arazi

Satışa sunulan arsalar arasında Dikili’de plaj voleybolunda büyük organizasyonlara ev sahipliği yapan kumsala komşu arsaların olması dikkat çekti. Arazi için 171 milyon 11 bin 880 TL muhammen bedel belirlendi. Çeşme’de de 8’i sit alanı içinde olmak üzere 9 arazi için ilan çıkan bakanlık, zeytin ağaçlı tarlayı da satışa sundu. Bakanlık Bayındır, Bayraklı, Bornova, Foça, Kemalpaşa, Seferihisar ve Torbalı gibi ilçelerde de tarım arazilerini satış listesine koydu.