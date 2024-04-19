Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı! İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi mart ayında 44,19 iken nisan anketinde yüzde 44,16 oldu. Yıl sonu doları/TL beklentisi ise 40,01 TL oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 10:21
Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı! İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini...
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Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bir önceki ankette 40,53 olan 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi nisan anketinde 40,01 oldu.

Mart anketinde 42,79 olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise nisan anketinde 42,47 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,82 iken bu anket döneminde yüzde 51,43 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45 iken bu anket döneminde yüzde 50,00 olarak açıklandı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE TOPARLANMA

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi mart anketinde yüzde 44,19 iken nisan anketinde yüzde 44,16 oldu. 

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,70 iken, bu anket döneminde yüzde 35,17 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,67 ve yüzde 22,05 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ SABİT KALDI

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,7'ye geriledi.


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