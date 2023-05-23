Seçim gecesi AKP kulisleri: Yer belirsizliği partilileri bile kızdırdı!

Yayınlanma: 23.05.2023 - 15:47

Güncelleme: 23.05.2023 - 16:46

Gazeteci Nuray Babacan, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için AKP saflarında konuşulan kulis bilgilerini aktardı.

Gazete Pencere’de yayımlanan yazısında Babacan kulislerde ‘güçlü ekonomik kadro’ söylemlerinin gerçekle ilgisinin olmadığının konuşulduğu ve ‘Mehmet Şimşek hayalinin’ yalanlandığını iddia etti.

“AKP’DEKİ BİRÇOK KİŞİYİ RAHATSIZ ETTİ”

“İşte, iktidar kanadında son bir haftadaki ruh hali” diye yazan Babacan, seçim gecesi ‘olağanüstü bir durum’ yaşanacağı bilgisinin İçişleri Bakanlığı’nın istihbaratı olduğunu ifade ederek “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ankara’ya gelmediği halde şaşırtmaca yapılarak İstanbul’da kalmaya devam etmesinin ‘güvenlik’ gerekçesiyle açıklanması partideki birçok kişiyi de rahatsız etti. Bu duygunun abartılı olarak beslendiğini düşünenler az değil. Hatta parti yöneticileri, Cumhurbaşkanının Ankara’ya geldiği konusunda kendilerine de yalan söylenmesine kızmış görünüyorlar” şeklinde yazdı.

“AKP’LİLER ‘SEÇMEN REHAVETİNDEN’ KORKUYOR”

İktidar kulislerinde ikinci tur için Millet İttifakı’nın Cumhur İttifakı’na göre daha istekli göründüğünün kabul edildiğini aktaran Babacan “AKP’liler ‘seçmen rehavetinden’ korkuyor. ‘Nasıl olsa kazanırız’ duygusu nedeniyle seçmenin sandığa gitmemesini önlemek için çalışıyorlar. Erdoğan’ın ve AKP’nin büyükşehirlerde Türkiye ortalamasının altında oy alması ekonomik gerekçelere bağlanıyor. Hayat pahalılığı ve ekonomik krizin kentlerde daha çok hissedildiği saptaması yapılıyor. İktidar kanadında, Millet İttifakı’nın dezavantajları da değerlendiriliyor. HDP seçmeninin sandığa gitme motivasyonunun düşük kalacağı, ‘Erdoğan kazanacak’ beklentisinin Kılıçdaroğlu’na oy veren seçmen tabanında umutsuzluk oluşturduğu, Kılıçdaroğlu’nun söylem değişikliğinin HDP seçmenini olumsuz etkileyebileceği öne sürülüyor. Aradaki farkı kapatmanın zor olacağı dile getiriliyor” dedi.

AKP’DE İKİNCİ TUR ‘TEDİRGİNLİĞİ’

Erdoğan’ın alabileceği oyların tamamını alabildiği yönünde de bir değerlendirmenin olduğunu söyleyen Babacan “Muhalif seçmenden ve iktidara kızgın olduğu için geçersiz oy kullananlardan umut olmadığına göre, geriye Oğan’ın seçmeni kalıyor. O yüzden tek umutları olan bu kapı için bastıracaklar. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi ittifakındaki eksik oyları tamamlama olasılığı, İYİ Partideki firenin geri dönme ihtimali, sandığa gitmeyen gençlerin muhalif kanata daha yakın olması, Oğan’ın seçmenden oy alma olasılığı, MHP’lilerin Oğan ve ekibini dışlayan açıklamaları, AKP’lileri tedirgin ediyor” diye aktardı.

MEHMET ŞİMŞEK İDDİASI!

Seçimin kazanılması durumunda kabinede kimlerin olacağının da konuşulduğunu yazan Babacan “Herkesin bakan veya bakan yardımcısı olmakla ilgili planı var. Bu nedenle Erdoğan ailesine yanaşmaya çalışanlar, bunun için kulis yapanlar olduğu konuşuluyor. ’Ekonominin başına güçlü bir ekip gelecek’, ‘Mehmet Şimşek oluşturulacak ekonomik kurulun başına getirilecek’ yalanı da uzun sürmedi. Şimşek’in kampanya boyunca kürsüde görünmek istememesi gibi, böyle bir kurulda görev alması, ekonomiyle ilgili herhangi bir görev almasının söz konusu olmadığını ortaya çıktı. Şimşek’in kendisine seçim sonrası süreçte görev alıp almayacağını soran partililere çok net olarak ‘hiçbir görev üstlenmeyeceğini’ söylediği biliniyor” diye belirtti.