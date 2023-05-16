Seçim gecesi kulisi: AKP’de Erdoğan’ın kazanamayacağı ilk saatlerde görüldü!

Yayınlanma: 16.05.2023 - 10:35

Güncelleme: 16.05.2023 - 11:46

14 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerin ardından AKP, seçimlerin birinci turu ardından ilk değerlendirmelerini yaptı.

Gazete Pencere’den Nuray Babacan’ın edindiği bilgiye göre seçim gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oyunun yüzde 49’dan fazla olamayacağı ilk saatlerde görüldü.

300 BİN OYLA KAYBEDİLDİ İDDİASI

Anadolu Ajansı’nın yavaşlatılan yayını ve halkın bilgiye daha erken ulaşmasının engellenmesine karşın, AKP içinde seçimin ilk turda bitmeyeceği fikri daha erken oluştu. Seçimin 300 bin oyla kaybedildiği iddia edildi.

İKİNCİ TURDA SEÇMENE ‘KAOS’ TEZİ

Parti içinde yapılan ilk değerlendirmelerde, ikinci tur kampanyasının ‘duygu yoğunluğu, vefa ve istikrar’ üzerine kurulması tartışmaya açıldı. Buna göre seçmene, “Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’nda. Karar alınabilmesi için yürütmenin de Cumhur İttifakı’nda olması gerekir, aksi takdirde istikrar olmaz, kaos olur” tezi işlenecek.

HEDEF YÜZDE 52

Toplantılarda, Sinan Oğan’ın seçmen kitlesinin, daha çok gri alanda diğer tüm partilere kızanlardan oluştuğu yorumu yapıldı. Muhalif milliyetçilerin yoğunlukta olduğu bu tabana yönelik mesajlar geliştirileceği, bu oyların yarısının alınmasının hedeflendiği, ikinci tur sonucunun en az yüzde 52 olmasının planlandığı belirtiliyor.