Seçim günü marketler açık mı? Seçim günü hangi mekânlar kapalı olacak?

Seçim günü kapalı olan yerler, sosyal medyada birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Peki, Seçim günü marketler açık mı? Seçim günü hangi mekânlar kapalı olacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 11:05
Seçim günü marketler açık mı? Seçim günü hangi mekânlar kapalı olacak?
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31 Mart 2024 yerel seçim gününde marketlerin açık olup olmadığı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Seçim günü marketler açık mı? Seçim günü hangi mekânlar kapalı olacak?

SEÇİM GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Seçim günü marketlerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. YSK tarafından seçim günü yasaklarının uygulanacağı yerler belli oldu Buna göre; BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA gibi zincir marketler seçim günü  açık olacak. Marketlerin her zamanki saatlerinde hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

SEÇİM GÜNÜ HANGİ MEKÂNLAR KAPALI?

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'den sonra düğünler yapılabilecek.


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