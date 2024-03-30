Yayınlanma: 30.03.2024 - 10:42

Güncelleme: 30.03.2024 - 10:42

Farklı şehirlerde oturan ve yaşadıkları bölgenin belediye başkan adayları için oy vermeye gidecek birçok kişi, İstanbul, Ankara ve İzmir'de İETT'nin ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Seçim günü otobüsler (İETT) ücretsiz mi? Toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

SEÇİM GÜNÜ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan Mahalli ve İdari Yerel Seçimlerinde otobüs, İETT ve toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Buna göre; 31 Mart seçim gününde otobüs ve diğer toplu taşıma araçları ücretli olacak.