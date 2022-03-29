Seçim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda

29 Mart 2022 Salı, 21:04

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Seçim Yasası'nda değişiklikler öngören kanun teklifine ilişkin konuştu.

Teklifin içeriğini eleştiren Özkoç, "Getirdiğiniz teklif seçim güvenliğini dinamitliyor. Bizzat kendi elinizle yaptırdığınız ittifak düzenlemesini bozuyor, partili Cumhurbaşkanına hukuksuz, adaletsiz, devlet imkanlarıyla propaganda imkanı getiriyor. Açıkça suç işliyorsunuz, Anayasa'yı ihlal ediyorsunuz. Biz bu işin peşini bırakmayı asla düşünmüyoruz. Düzenlemeyi elbette seçim güvenliği açısından Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz ama diğer maddeler kendisine güvenen bir siyasi parti için engel değildir. Ancak asıl hesap, gölgelemeye çalıştığınız hesabı sandıkta vereceksiniz" diye konuştu.

MUHALEFETİN ÖNERİLERİ REDDEDİLDİ

Konuşmaların ardından, grup önerilerine geçildi.

İYİ Parti'nin gıda enflasyonu ve tarımsal üretim, HDP'nin kayyum atanan belediyeler, CHP'nin üniversitelerde öğretim üyelerine ödenen ücret konulu grup önerileri reddedildi. AKP'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

AKP'nin kabul edilen önerisine göre; Milletvekili Seçim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören yasa teklifi gündemin ön sıralarına alındı. Genel Kurul'da yasa teklifinin görüşmelerine geçildi.