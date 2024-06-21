Seçim kavgası devam ediyor: AKP’li belediye başkanı karakolda MHP’lilere silah çekti

Yayınlanma: 21.06.2024 - 12:58

Güncelleme: 21.06.2024 - 13:03

Çorum’un Uğurludağ ilçesinde 31 Mart mahalli idareler seçimleri sonrasında AKP'liler ile MHP'liler arasında çıkan tartışma devam ediyor.

T24’te yer alan habere göre, önceki gün ilçede seçim sonuçları nedeniyle AKP’liler ile MHP’liler arasında kavga çıktı.

Kavga nedeniyle her iki parti taraftarları karakolluk oldu. Olayı duyan Uğurludağ belediye başkanı Remzi Torun karakola gelmesiyle tartışma karakola taşındı. Belediye başkanı Torun, karakolda silahını çektiği esnada orada bulunan MHP’liler Remzi Torun’un elinden tabancayı alıp şarjörünü çıkarıp tabancayı yere attılar.

Karakolda yaşanan bu olay sonrası MHP’liler AKP’li belediye başkanından şikayetçi olurken, İskilip Cumhuriyet savcılığı Remzi Torun’un silahına el koydu.