Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan 'Ekşi Sözlük' vaadi: 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak'
Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, BTK tarafından erişim engeli kararı getirilen Ekşi Sözlük'e reklam vererek 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Şubat'ta erişime engellenen Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Yandaş medya tarafından hedef gösterilerek BTK kararıyla yaklaşık 2 ay kapatılan Ekşi Sözlük'te Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da fotoğrafının bulunduğu reklamda '15 Mayıs Toplu Açılış Töreni' etiketi kullanıldı ve 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' ifadeleri yer aldı.
Kılıçdaroğlu daha öncesinde sosyal medya hesabından erişim engeli getirten iktidar yönetimine "Ürettiği yalanlardan başka hiçbir şeye tahammülü olmayan İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek!" tepkisinde bulunmuştu.
NE OLMUŞTU
Ekşi Sözlük'ün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan ilk açıklama, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız" duyurusu yapılmıştı.
Resmi İlanlar
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