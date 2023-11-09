Seçim öncesi Öcalan'ın mektubunu okuyan akademisyen görevine geri döndü

Yayınlanma: 09.11.2023 - 17:42

Güncelleme: 09.11.2023 - 17:42

2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimleri öncesi İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüştüğünü belirten ve Öcalan'dan getirdiğini iddia ettiği mektubu kamuoyuna duyuran Munzur Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan ile iglili yeni gelişme yaşandı.

Özcan 'terör örgütü lideri övmek' iddiasıyla hakkında açılan soruşturma sonucu görevinden 4 Ekim 2023'te uzaklaştırılmıştı.

Duvar'da yer alan habere göre Özcan, hakkındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından Munzur Üniversitesi'ndeki görevine geri döndü.

'ÖCALAN'I 30 YILDIR ÇALIŞIR VE ANLATIRIM'

Hakkında açılan adli ve idari soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasının ardından 30 Ekim Pazartesi günü göreve başladığını belirten Özcan, sürece dair şunları söyledi: “Durum geçiciydi çünkü hakkımda açılan soruşturma, savcılığın soruşturmasına istinaden olmuştu. Savcılık takipsizlik kararı verdi ve göreve geri döndüm. Hakkımda söylenen şeyler iyi niyetle açıklanabilecek şeyler değil. Çünkü hakkımda yapılan ihbar/iddia üzerine ben de şunu dedim: 'Sözünü ettiğiniz Öcalan'ı 30 yıldır çalışırım ve anlatırım. Anlatmak ile övmek arasında herhalde bir yakınlık yok. Benim 30 yıllık anlatımım içerisinde Öcalan'ı övdüğüme ya da örgütün propagandasını yaptığıma dair bir cümle getirin bana, şimdiye kadar yaptığım her şeyi tersine çevireyim. Onlar da biliyorlar ki yok."

'HAKKIMDAKİ İLK İHBAR DEĞİL'

“Benim işim barış; şiddetle siyaseti, zor ile siyaseti bitirmek” diyen Özcan şöyle devam etti: "Türkiye 100 yıllık bir sorunun 40 yıllık en çatışmalı dönemini yaşadı. Öcalan da 'Biz 90’lı yılların ortalarından beridir silahlı mücadeleyi yanlış yaptık. Başka etkili siyaset imkânları vardır’ der. Bu çatışmadan beslenenler, nemalananlar, ‘aş-ekmek’ bulanlar ihbar ediyor bizi. Biz, şiddetsiz, savaşsız, terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratikleşmesi buna bağlıdır. Çalışmalarım devam ediyor ve asla vazgeçmem. Benim işim ‘doğru bilgi aşkı’ ile insanları bir yere getirmektir. Hakkımdaki ilk ihbar değil bu, son da olmayacaktır."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Kemal Özcan hakkında PKK’nin önde gelen isimlerinden olan Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar ile görüşmesi ve bu görüşmeye dair bilgileri sosyal medya hesabında yayınlanmasının ardından soruşturma başlatmıştı. Munzur Üniversitesi de Ali Kemal Özcan hakkında idari soruşturma başlatarak soruşturma tamamlanıncaya kadar Özcan’ı açığa almıştı.