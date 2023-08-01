Seçimden önce 'ağzına telefon sokulan' yurttaş ekonomiden dert yakındı: Oyumu Tayyip'e verdim, vermez olaydım
Seçimlerden önce bir sokak röportajında ekonomiden dert yakınan gence "Çıkar telefonunu" dediği için ağzına sokulan yurttaş, seçimden sonra pişman olduğunu söyledi. ekonomiden memnun olmadığını dile getiren yurttaş, "Ben oyumu Tayyip'e verdim, vermez olaydım. Ellerim kırılsaydı, çok pişmanım" dedi.
Bir Youtube kanalında yayınlanan sokak röportajında, sosyal medyada "Ağzına telefon sokulan dayı" olarak tanınan yurttaş ekonomi hakkında tartıştığı bir gence "Telefonunu çıkar" deyince, çevredekilerin tepkisi ile karşılaşmıştı. Bir kişinin ise ağzına telefon soktuğu anlar sosyal medyada hızla yayılmıştı.
EKONOMİ İSYAN ETTİRDİ
Seçimlerin ardından ise "Ağzına telefon sokulan dayı" olarak tanınan yurttaş, Kendine Muhabir adlı Youtube kanalının sokak röportajında konuştu. Muhabirin ekonomi hakkındaki sorunlarını yanıtlayan yurttaş, "Ekonomiden memnun değilim, bir ara memduk ama şimdi din alet edildi. Bize öyle bir kazık koydu ki içinden çıkmaz bir kazık konuldu" dedi.
Seçimden önce 'ağzına telefon sokulan' yurttaş ekonomiden dert yakındı: Oyumu Tayyip'e verdim, vermez olaydım— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 1, 2023
Yurttaş, geçmiş seçimlerde Cumhur İttifakı'nı desteklediğinden memnun olmadığının ifade ederek "Ben oyumu Tayyip'e verdim, vermez olaydım. Ellerim kırılsaydı, çok pişmanım" ifadelerini kullandı.
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