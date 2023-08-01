Yayınlanma: 01.08.2023 - 20:58

Güncelleme: 01.08.2023 - 21:01

Bir Youtube kanalında yayınlanan sokak röportajında, sosyal medyada "Ağzına telefon sokulan dayı" olarak tanınan yurttaş ekonomi hakkında tartıştığı bir gence "Telefonunu çıkar" deyince, çevredekilerin tepkisi ile karşılaşmıştı. Bir kişinin ise ağzına telefon soktuğu anlar sosyal medyada hızla yayılmıştı.

EKONOMİ İSYAN ETTİRDİ

Seçimlerin ardından ise "Ağzına telefon sokulan dayı" olarak tanınan yurttaş, Kendine Muhabir adlı Youtube kanalının sokak röportajında konuştu. Muhabirin ekonomi hakkındaki sorunlarını yanıtlayan yurttaş, "Ekonomiden memnun değilim, bir ara memduk ama şimdi din alet edildi. Bize öyle bir kazık koydu ki içinden çıkmaz bir kazık konuldu" dedi.

Seçimden önce 'ağzına telefon sokulan' yurttaş ekonomiden dert yakındı: Oyumu Tayyip'e verdim, vermez olaydım — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 1, 2023

Yurttaş, geçmiş seçimlerde Cumhur İttifakı'nı desteklediğinden memnun olmadığının ifade ederek "Ben oyumu Tayyip'e verdim, vermez olaydım. Ellerim kırılsaydı, çok pişmanım" ifadelerini kullandı.