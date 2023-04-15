Seçime 29 gün kala... Sedat Peker'den yeni paylaşım: 'Eskort araçla İstanbul’a döndürüldü'

Yayınlanma: 15.04.2023 - 13:38

Güncelleme: 15.04.2023 - 13:51

Siyaset-sermaye-mafya ilişkileriyle ilgili yaptığı ifşalarıyla gündemde olan suç örgütü lideri olduğu Sedat Peker, uzun bir süredir bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nden yaptığı paylaşımlarını eylül ayı itibarıyla tamamen durdurmuştu.

"Dijital tecrit" altında tutulduğu belirtilen Peker, avukatı Ersan Barkın'ın paylaşımını retweet yaptı. Barkın paylaşımında, "Yine aynı durumla karşı karşıyayız. Bu kez yardım kolilerinin üzerinde isim ya da herhangi bir emare olmamasına rağmen. Müvekkilim Sayın Sedat Peker'in memleketi Rize’ye gönderilen bir ‘tır’ Vakfıkebir’de gözetim altına alındı. Önüne ve arkasına birer eskort araçla İstanbul’a döndürüldü. Fakir insanların sofralarındaki tek lokma aşın önüne geçmek nedendir? Böyle zülüm olmaz" ifadelerine yer verdi.

Bu haber yazıldığı sıralarda Peker, retweet yaptığı gönderiyi kaldırmadı. Daha önce de Peker, başka Twitter kullanıcılarının gönderisini paylaşmıştı. Peker, söz konusu mesajı paylaştıktan 15 dakika sonra kaldırdı.