Seçimi CHP kazanınca AKP’li aday belediyeyi hacze verdi

Yayınlanma: 12.12.2024 - 14:57

Güncelleme: 12.12.2024 - 15:03

31 Mart seçimlerinde 10 yıldır AKP’li Saliha Özçınar’ın yönetiminden CHP’ye geçen Kiraz Belediyesi’ne, önceki dönemde yapılan esnaf borçları nedeniyle haciz tebligatı geldi. ANKA Haber Ajansı’ndan Tenzile Aşçı ve Kerim Uğur’un haberine göre; AKP’li Özçınar döneminde, 31 Mart seçimlerinden önceki 3 aylık süre içerisinde 2009-2014 yıllarında AKP’nin belediye meclis üyesi adayı olan Derya Gökçen’in sahibi olduğu Gökçenler Metal’den toplamda 6 milyonun üzerinde alım yapıldı. Belediyenin, ihale olmaksızın doğrudan alım yöntemiyle 31 Mart seçimlerinden bir hafta önce birim fiyatı 2 bin 520 liradan 300’lük korege boru satın aldığı belirtildi. Belediyenin alım geçmişinde ise aynı ürünün farklı bir firmadan birim fiyatı bin 740 liraya alındığı tespit edildi.

İÇ DENETİMDE ORTAYA ÇIKTI

Yüksek meblağda yapılan alımlar Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun’un seçim sonrası belediye içerisinde başlattığı iç denetimde ortaya çıkarken, faturaların ayrıca Sayıştay denetimine de takıldığı ifade edildi. Öte yandan; bugün belediyeye haciz gelmesi beklenirken tarafların avukatlarınca yapılan görüşmelerde haczin durdurulması için görüşmeler başladı.

“FATURALARDA TUTARSIZLIK VAR, SAYIŞTAY BUNLARI DENETLİYOR”

Firmaya kesilen faturalarda tutarsızlık olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Coşkun, “Bugün Kiraz için kara bir gün. Bugün önümüzde bir SGK borcu, vergi borcu, esnaf borcu… Büyük bir borçla karşı karşıyayız. Ama ne yazık ki biz günümüz şartında 3-4 aydır bir SGK yapılandırması yapalım diye uğraşıyoruz. SGK ile işbirliği yapıp bir yapılandırma sürecindeyiz. Biz bunlarla uğraşırken yerel esnaflarımıza olan borçlarımız var. Bunların içinde bizi icraya veren esnaf arkadaşlarımız var. Geçmiş dönemde mal vermişler. Ama şu an biz Sayıştay denetimindeyiz. Faturalarda tutarsızlık var, Sayıştay bunları denetliyor. Önümüzdeki süreçte Sayıştay doğru raporlarını yapacak. Bizler de kimler ne yaptıysa suç duyurularında bulunacağız, doğru mudur değil midir, alındı mı alınmadı mı diye. İnşallah önümüzdeki süreçte adalet herkes için adalet olur” diye konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAHA NET RAPORLAR ÇIKACAK”

Alımların seçim öncesi son 3 ayda yapıldığını hatırlatan Başkan Coşkun, “Beş yıl boyunca böyle büyüklükte alımlar yokken son 3 ayda seçim kazanabilme kaygısıyla, kamunun malını birilerine peşkeş çekmek adına bu mallar alınıyor. Bunlar şu an inceleniyor. Önümüzdeki günlerde daha net raporlar çıkacak. Hukuki süreçler başlayacak. Bizim hizmetlerimiz aksamıyor, yine de yapmaya çalışıyoruz ama kısıtlı imkanlarla yapıyoruz” dedi.

“BORCU ÖDEYECEĞİZ”

Firma ile borcun ödenmesi için bir protokol imzalanacağını ifade eden Coşkun, “Bugün ilgili firma saat 10.30’da belediye makam odasını hacze geleceklerdi. Ama firmanın avukatı ve bizim avukatımız görüşmeler yapıyorlar. Bir protokol yapıp daha kötü yerlere sürüklememek için… Biz şu anda bir protokole bağlayıp önümüze bir ödeme planı koyup firmanın borcunu ödeyeceğiz. Bu firmaya 6 milyon 800 bin lira borcumuz var” ifadelerini kullandı.

“KARŞIMIZA ÇIKARLAR, SİYASETİ BÖYLE YAPARLAR”

Belediyeyi icraya veren firmanın AKP’ye yakın bir firma olmasını da değerlendiren Coşkun, “Meclis üyeliği yapmıştır. Herkesin siyasi görüşüne saygımız var. Biz Kiraz’da Kiraz siyaseti yapalım diye bu yola çıktık. Arkadaşların da görüşü öyle diyedir diye düşünüyorum. Bu siyaset değil hizmet olmalı. 5 yıl sonra bir seçim var. Karşımıza çıkarlar, siyaseti böyle yaparlar. Siyaset bitti, hizmet dönemi başladı” dedi.

“BURALAR KİMSENİN BABASINI MALI DEĞİL”

Coşkun, şöyle devam etti:

“Enflasyonun yüzde 60 olduğu günümüz şartlarında Kiraz Belediyesi olarak bizim imkanlarımız olmadığından borçlarımızı ödeyemememiz, mali durumun kötü olması… Biz firmayla birkaç görüşme yaptık ama bir netice alamadık. Konu buralara kadar geldi. Keşke süregelen zamanlarda bu borçlar ödenseydi. Sonuçta burası bir kamu kuruluşu. Keşke biz bunlarla karşılaşmasaydık. Buralar kimsenin babasını malı değil. Vatandaş en büyük güç. O vakti geldiğinde seni gönderir makama, vakti geldiğinde oradan alır. Devletimizin desteğini bekliyoruz. İnşallah bizim de önümüz açılır.”

Öte yandan Derya Derya Gökçen, İçişleri eski bakanı Süleyman Soylu ve dönemin AKP'li belediye başkanı Saliha Özçınar ile birlikte fotoğraf çektirmişti.