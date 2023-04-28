Seçimler öncesi büyük skandal: Yurttaşların tüm kimlik bilgileri ifşa oldu!
Yurttaşların devlet hizmetlerine erişim sağladığı e-Devlet platformunun hacklendiği ve milyonlarca verinin sızdırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Büyük skandalı Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Söz konusu paylaşımda, MERNİS sistemindeki tüm bilgilerin açık olduğu görüldü.
Türkiye'de yurttaşların kamu kurumlarındaki online hizmetlere elektronik ortamda erişebilmesini sağlayan e-Devlet ile ilgili büyük bir 'hack' skandalı yaşandığı ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, veri sızıntısını gözler önüne serdi.
KİMLİK NUMARASI, EV ADRESİ, TELEFON...
Mollaveisoğlu, paylaşımında kişisel bilgilerin bulunduğu verileri paylaşarak yurttaşların TC kimlik numaraları, aile dökümleri, ev adresleri ve telefon numaraları gibi özel bilgilerin hackerların eline geçtiğini söyledi.
MOLLAVEİSOĞLU: BÜYÜK BİR SKANDAL
Hükümetin hack olayını yalanladığını ancak olayın doğru olduğunu vurgulayan Mollaveisoğlu, "İsmini girdiğiniz herkesin tüm kimlik bilgileri en detaylı şekilde bulunabiliyor" dedi. Olayı 'büyük bir skandal' olarak nitelendiren Mollaveisoğlu, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Özel bilgilerin ifşası... Devletin koruması altındaki kişisel güvenlik duvarları yıkıldı. Şu saat itibari ile halen ulaşılabiliyor."
Şu anda TC vatandaşlarının TC kimlik numaraları, vatandaşların aile dökümleri, ev adresleri(adresleri henüz açmadılar ancak adres sorgu da yapılabiliyor), telefon numaraları gibi özel bilgileri Mernis sisteminin hacklenmesi nedeniyle bazı hackerların eline geçmiş durumda+ pic.twitter.com/Y2SWUPls6O— Tuncay Mollaveisoglu (@TMollaveisoglu) April 27, 2023
61 MİLYON HESAP ÇALINDIĞI İDDİASI...
Geçtiğimiz aylarda 61 milyon yurttaşın verilerinin çalındığı iddia edilmişti. Dark Web üzerindeki "Hydra Market" adlı bir kullanıcı paylaştığı mesajda 61 milyon e-devlet hesabına ait bilgileri ele geçirdiğini öne sürerek söz konusu verileri satışa çıkardığını duyurmuştu.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) ise 13 Nisan'da açıklama yapmıştı. NVİGM, "Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına" dair iddialara ilişkin, yapılan testler sonucunda NVİGM'nin güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğunun raporlandığı, ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığının tespit edildiği bildirildi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir'de Folkart’ta büyük yangın!
- Erdoğan'ın rahatsızlandığı yayın
- Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Fatih Altaylı: Kimse kızma hakkına sahip değil
- Taze baklanın tam zamanı! Zeytinyağlı bakla tarifi…
- Öcalan her şeyi yazılı mı istiyor?
- Pucca'nın 6 yaşındaki oğlu 3. kattan düştü
- HÜDA PAR liderine 'konuşma' talimatı
- Erdoğan ve bakanlar için harekete geçildi
- AKP'li Bozdağ'dan skandal sözler