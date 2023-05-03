Seçimlerde sandık güvenliği nasıl sağlanacak? Sivil inisiyatifler Cumhuriyet TV’ye anlattı...

Yayınlanma: 03.05.2023 - 11:27

Güncelleme: 03.05.2023 - 11:43

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım başladı. Türkiye için kritik önem arz eden seçimlerde seçim güvenliğini sağlamaya çalışan sivil inisiyatiflerin çalışmaları da deprem bölgeleri başta olmak üzere hız kazandı. Sivil inisiyatif temsilcileri, yürüttükleri çalışmalara ilişkin Cumhuriyet TV'ye konuştu.

'ASKIDA BİLET' UYGULAMASI

Oy ve Ötesi Derneği Başkanı Ertim Orkun, kurdukları ‘AskıdaBilet’ platformununun çalışmalarını anlattı. Orkun, “Biz askıdabilet.com diye bir platform oluşturduk. Bu platformun amacı: deprem bölgesinde, depremden kaçmak zorunda olan fakat oy vermek için dönmek üzere bilete ihtiyacı olan insanlara destek vermek. Şu anda 8 bin - 9 bin kaydımız var. Diğer insanlarımız da bağışta bulunuyorlar bu insanların bilet alması için. Destek olanlarla ihtiyaç sahiplerini birleştirmiş oluyoruz. Dileriz on binler, yüz binler bölgeye gider ve oyunu kullanır” ifadelerini kullandı.

“DEPREM BÖLGELERİNDE OY VERME ORANI YÜZDE 20’LERE DÜŞECEK”

Deprem bölgesini terk etmek zorunda kalan yurttaşlara değinen Orkun, “Çok büyük bir çoğunluğu da bildiğimiz kadarıyla kayıtlarını var oldukları yeni şehirlere almadılar maalesef. Oy vermek üzere oraya dönmek zorundalar, aksi takdirde oy veremeyecekler. Kimi sandıklarda oy verme oranı yüzde 20’lere 30’lara kadar düşecek. Bununla ilgili biz hem sandık güvenliği açısından çalışıyoruz, bölgede sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüyoruz. Umut ediyoruz ki her sandığa bir kişi gelecek şekilde gönüllümüz olur” açıklamasında bulundu.

“DEPREMZEDELER İÇİN OTOBÜS ORGANİZASYONU BAŞLATTIK”

Sandıkları Koruyoruz Hareketi Avukatı Mert Doğan da deprem bölgelerinde yürüttükleri çalışmaları “Depremzedelerin özellikle bölgede oy vermeleri için bir otobüs organizasyonu başlattık. Türkiye’de özellikle deprem bölgesinde ciddi bir sorun var, birçok kaynağa ulaşım ve çeşitli açılardan da hayatın devamı noktasında zorluklar içerisinde. Hal böyleyken seçim sürecinde de zorlukların ortaya çıkacağını öngörebiliyoruz. Sahadaki arkadaşlarımız çalışmalarını yürütüyorlar. Her sandığa mutlaka bir gönüllümüzün yerleştirilmesini sağlamak için şu anda halk nezlinde örgütlü bir çalışma yürütüyoruz” sözleriyle açıkladı.

“YURT DIŞINDA DA GÖNÜLLÜLERİMİZ VAR”

Doğan, yurt dışında 27 Nisan’da başlayan seçimlerdeki sandık güvenliğine ilişkin de şöyle konuştu:

“Yurt dışı seçim sandıklarında da oy sayımları başladı. Orada da çeşitli gönüllülerimiz var. Oradakiler de bir sürecin parçası, ancak önemli olan noktayı biraz daha biz önümüzdeki günlerde hem yurt dışında hem de ülke içerisinde ortaya çıkacak bir ‘oldu bitti’nin engellenmesi noktasında ilerletmeye çalışıyoruz. Sandıkların, verilen oyların korunması, ama bu korumayı sadece basit bir müşahit organizasyonu üzerinden değil, örgütlü bir hareket olarak ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü oy verme süreci oyu verdiğimiz andan ibaret değil, bütünlüklü bir süreç. Oyun verilmesi, pusulaların taşınması, pusulaların sayımı, bunların her biri bir vadeye yayılan bir süreç. Türkiye’nin AKP rejiminden kurtulmayı hedeflediği seçimlerde, bu seçim sürecin bir ‘oldu bitti’ ile sonuçlanmasına izin vermemek gerek. Bizler için seçim güvenliği ancak halkın örgütlü bir şekilde müdahalesinin hissedildiği oranda sağlanabilecek.”

“DEPREM BÖLGELERİ İLE BİREBİR İLGİLENEN EKİPLER VAR”

Deprem bölgelerinde yürüttükleri çalışmaları açıklayan Türkiye Gönüllüleri’nden Ayçe Yücel de “Özellikle; Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya bölgelerinde bizim yaptığımız sistemden biraz daha farklı çalışmalar yürütüyoruz. Normalde biz merkezde çalışıp illerdeki arkadaşlara deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Ama deprem bölgelerinde, orayla birebir ilgilenen ekipler yerleştirdik” ifadelerini kullandı.

“HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKİYOR”

Çadırda kalan depremzelere dair konuşan Yücel, “Bizim binasal anlamdaki sistemde yaptırım durumumuz yok. Mesela çadırda yaşayan bir seçmen varsa o çadırdaki kişinin bilgileri aldığından emin oluyoruz, o kişiye bilgilerin gitmesini sağlıyoruz. Her bir kişinin oylarıyla ilgili olan noktada takip etmesi gerekiyor ve ‘ben orada görev almalıyım’ diyerek elini taşın altına koyması gerekiyor” diyerek yurttaşları gönüllü olmaya davet etti.