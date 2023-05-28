Seçimlere ilişkin provokatif paylaşımlar yapan şüphelilere soruşturma

Yayınlanma: 28.05.2023 - 13:31

Güncelleme: 28.05.2023 - 13:40

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin sosyal medya hesaplarından kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı, yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzeni ile kamu barışını bozmaya yönelik ve gerçeğe aykırı bilgileri paylaşıp alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan şüpheliler hakkında re’sen soruşturma başlatıldı.

5 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Soruşturma çerçevesinde kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltına alınma talimatı verildi.

Öte yandan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince benzer paylaşımları yapan hesapların kimlik bilgilerinin tespiti için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.