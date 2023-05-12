Fahrettin Altun'dan provokatif paylaşım: 'Ya istikrar diyeceğiz ya karmaşa'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Esas itibariyle bugün Türkiye'de önümüzde 2 seçenek var. Ya istikrar diyeceğiz ya karmaşa'' ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 16:16
Fahrettin Altun'dan provokatif paylaşım: 'Ya istikrar diyeceğiz ya karmaşa'
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Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için 48 saatten az bir süre sonra sandık başına gidecek. Seçime saatler kala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı provokatif paylaşım dikkat çekti. Altun, yaptığı paylaşımı 2 dakika sonra silip, aynı şekilde tekrar yükledi.

Altun'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

''Esas itibariyle bugün Türkiye'de önümüzde 2 seçenek var. Çok kıymetli bir kararın arifesindeyiz. Ya bağımsızlıktan, ya bağımlılıktan yana olacağız. Ya Türkiye'nin büyümesinden yana olacağız ya Türkiye'nin küçülmesinden yana olacağız. Ya ülkemizin birliğinden, dirliğinden yana olacağız. Ya ülkemizin yeniden emir alan ne yazık ki pek çok iç çelişkiyle malul bir ülke olmasını temenni edeceğiz. Ya istikrar diyeceğiz ya karmaşa diyeceğiz.''


Fahrettin Altun Seçim 14 Mayıs 14 Mayıs 2023

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