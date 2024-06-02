Seçimlerin yenilendiği Hilvan'a giden polisleri taşıyan midibüs yandı

Seçimlerin yenilendiği Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde görev yapmak için ilçeye gönderilen polisleri taşıyan midibüs alev aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, midibüs kullanılamaz hale geldi.

ANKA
Yayınlanma: 02.06.2024 - 17:16
Seçimlerin yenilendiği Hilvan'a giden polisleri taşıyan midibüs yandı
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Yerel seçimlerin yenilendiği Hilvan ilçesinde güvenliği sağlayacak polisleri taşıyan araç, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu GAP Havalimanı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir şekilde alev aldı. Durumun fark edilmesi üzerinde midibüsteki polisler tahliye edilirken, bölgeye sağlık ekipleri ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Ölen ya da yaralananın  olmadığı olayda, midibüs kullanılamaz hale geldi.


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