Seçme ve seçilme hakkının yıldönümü: Kadınlar eşit temsil istiyor

Yayınlanma: 05.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.12.2023 - 04:00

Türkiye’de 5 Aralık 1934’te ulu önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verildi. Kadınlar seçme ve seçilme hakkının kazanımının 89. yılında, hâlâ Meclis’te eşit temsilin olmadığını söylüyor.

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Avukat Şenal Sarıhan “Bugün ne yazık ki hem siyasette hem sosyal yaşamın içinde kadınların yönetim kadrolarında eşit olduğundan söz etmemiz mümkün değil. Parlamentoya baktığınız zaman bir avuç kadının olduğunu görüyorsunuz. Bu da kadınları eşit görmeyen anlayışlardan kaynaklanıyor. Yasalarda değişikliğin olması gerekiyor. Genel anlamda anayasada eşitlik ilkesi duruyor ama yaşamın içinde ya da yasalarımızda eşitliği uygulayacak düzenlemeler getirilemiyor. Seçme ve seçilme hakkını çok eskiden almış olmakla övünmek yetmiyor. Seçme hakkını elbette kullanıyor görünüyoruz ama seçilme hakkını da eşit olarak kullanabilen bir toplum olmaya ihtiyacımız var” dedi.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Avukat Nazan Moroğlu ise “Anayasamızın 10. maddesi hükmüyle, yaşamın her alanında kadın erkek eşitliğini sağlamak yükümlülüğü devlete verilmiştir. Kadınların karar alma süreçlerine eşit sayıda katılamaması, siyasette eşit oranda temsil edilememesi, her şeyden önce bir demokrasi meselesi. Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi olan “kadın erkek eşitliğinin” siyasette ve her alanda yaşama geçirilmesini istiyoruz. Gerçek demokrasiye ulaşana dek mücadeleye devam diyoruz”şeklinde açıklama yaptı.

KADIN VEKİLSİZ 17 İL

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Ayşe Kaşıkırık, “Eşit temsile kavuşamıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki Meclis’teki en yüksek kadın temsil oranına ulaşmış olduk ancak o da yüzde 20. Bizden yıllar sonra bu hakkı elde eden ülkelerde şu anda kadınların parlamentoda temsil oranı yüzde 40-50. Kadınların siyasete katılımının önündeki en büyük engel erkek egemen zihniyet. Ne yazık ki aradan geçen 89 yılda siyasetin hiçbir kademesinde kadınlar eşit temsile ulaşamadı. Hiç kadın vekil çıkarmamış olan 17 il var. Bu iller: Adıyaman, Ardahan, Artvin, Bayburt, Burdur, Erzincan, Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Niğde, Rize, Sinop ve Yozgat” diye konuştu.