Seçmen listeleri askıya çıktı mı? Seçmen kaydı nasıl sorgulanır? Nerede oy kullancağımızı nasıl öğreniriz?

Yayınlanma: 04.01.2024 - 10:13

Güncelleme: 04.01.2024 - 10:13

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Yurt İçi Seçmen Kütüğü'nün güncelleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen genelge Resmi Gazete'nin 20 Aralık tarihli sayısında yayımlandı. 31 Mart'taki yerel seçimler için geri sayım başladı. Peki, Seçmen listeleri askıya çıktı mı? Seçmen kaydı nasıl sorgulanır? Nerede oy kullancığımızı nasıl öğreniriz?

SEÇMEN LİSTESİ NE ZAMAN ASKIYA ÇIKIYOR?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri için seçim takviminin belli olmasının ardından seçmen listeleri 4 Ocak itibariyla askıya çıkarılacak. Yurttaşlar listelerin askıdan kalkacağı 17 Ocak Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar itiraz edebilecek.

SEÇMEN LİSTESİ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

İtirazlar, İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne yapılacak. Düzeltme işlemi sonrasında, yurttaşlar dilerlerse İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurabilecekleri gibi İlçe Nüfus Müdürlüğü aracılığıyla da İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na belgelerini iletilebilecekler.

SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?

Vatandaşlar, askıya çıkan seçmen listelerini muhtarlıklardan veya YSK’nın internet adresinden kontrol edebilir. Seçmenler YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek.

YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası bilgileri yeterli olacak.