“Seçmenden korkup iptal ettiler”

Yayınlanma: 14.03.2024 - 11:45

Güncelleme: 14.03.2024 - 11:45

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan, Muğla'da Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin linyit madeni sahası olarak kullanılmasına ilişkin acele kamulaştırma kararının iptal edilmesinin nedeninin seçim olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, acele kamulaştırma kararını AKP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ile görüşmesinden sonra iptal etmesini değerlendiren Uzun, “Tüm Türkiye’nin gözü önünde yıllardır süren ısrarlı itirazlarımıza rağmen Akbelen’i mahvedenler, son derece doğal ve demokratik hak olan protesto hakkını kullananların üzerine gaz ve coplarla saldırı emri verenler, güya Ayaydın’ın ricasını kıramamış öyle mi? Göz göre göre binlerce ağacı katledenler, zeytinlere kıyanlar, tarım arazilerini yok edenler, insanların yaşam alanını mahvedenler Ayaydın’ın ricasını kıramamış öyle mi? 4 yıl boyunca bir kez olsun Akbelen’de verilen mücadeleye omuz vermeyen Ayaydın’ın aklı başına yeni gelmiş öyle mi?" ifadelerini kullandı.

“AYAYDIN’IN BU İKİNCİ ‘RİCASI’”

Ayaydın’ın Bodrum’daki villasının ormanlık alana giren bölümüne dair alınan Cumhurbaşkanı Kararı bulunduğunu kaydeden Uzun, “Ayaydın’ın Erdoğan ile bağı için bir sene öncesine gitmek gerekiyor. Akbelen için kendi ricası ile bu karardan dönüldüğünü söyleyen Ayaydın’ın ilk ricası yine bir orman alanı ile ilgiliydi. Belli ki Erdoğan bu ricayı da kıramamış 26 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’deki 6739 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Aydın Ayaydın’ın Bodrum’daki villasının orman alanına giren tuvalet ve müştemilatı için kıyak yapmıştı ve 117 metrekare alanı bu kıyak kararla orman vasfı dışına çıkarmıştı” diye konuştu.

“KORKUP İPTAL ETTİLER”

Yapılanların iyi niyetli olmadığını savunan Uzun, “Yaptıklarının yanlış olduğunun farkına vardılar sananlar olabilir. Tam tersine, zamanlama hatası yaptıklarını fark ettiler. Seçim öncesi alınan bu kararın Muğla’da seçmen üzerinde yaratacağı etkiden korkup iptal ettiler ve adayları ile bunu şova çevirme kararı aldılar.” dedi.

“AKBELEN ÖNERGEMİZ REDDEDİLDİ”

TBMM’yi geçen yaz olağanüstü toplantıya çağıran CHP’nin Akbelen önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini hatırlatan Uzun, “Yaklaşık 4 yıldır verilen mücadeleyi görmezden gelen iktidar hiçbir şekilde geri adım atmadan Akbelen’i mahvetti. Geçtiğimiz yaz sahanın genişletilmesi için alınan karara itiraz edenler sert müdahalelerle karşılaştı, bölge halkı darp edildi onlarca insan gözaltına alındı. 8 Ağustos 2023’de Akbelen için TBMM’de yapmış olduğumuz olağanüstü toplantıda Akbelen ormanları için verdiğimiz genel görüşme önergesi AKP ve MHP oyları ile reddedildi.” ifadelerini kullandı.

“YAŞAMI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

"İktidarın bugün söylediğini yarın unuttuğunu" vurgulayan Uzun, “Alınan kamulaştırma kararı ne kadar yanlış ise bugün o kararın iptal edilmesi de o kadar doğrudur. Ama biz bu iktidarın bugün dediğinin yarın tersini yaptığı onlarca örnek biliyoruz. Takip etmeye devam edeceğiz. Muğla’mız için, Akbelen için, insanlarımız ve doğadaki tüm paydaşlarımız için yaşamı savunmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 11 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Akbelen Ormanı’nın bulunduğu Milas'ın İkizköy, Çamköy ve Karacahisar sınırları içindeki 190 parsellik arazinin linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmıştı. Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edilmişti.