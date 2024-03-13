AKP'nin Muğla adayı Ayaydın, Erdoğan'ın Akbelen'de maden için kamulaştırma kararını 'gözden geçirmesini' istedi

AKP'nin Muğla adayı Aydın Ayaydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akbelen Ormanı’nın çevresinde maden için 'acele kamulaştırma' kararını 'gözden geçirmesini' istedi.

AA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 20:03
AKP'nin Muğla adayı Ayaydın, Erdoğan'ın Akbelen'de maden için kamulaştırma kararını 'gözden geçirmesini' istedi
Abone Ol google-news

Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı’nın çevresindeki 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan acele kamulaştırma kararına göre; Akbelen Ormanı’nın çevresindeki İkizköy, Çamköy ve Karacahisar’da bulunan toplam 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldı.

AKP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Akbelen Ormanı çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin kamulaştırılması kararına ilişkin, "Kamulaştırma konusunda kendimi sorumlu hissederek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan nezdinde girişimde bulundum ve kararın gözden geçirilmesini talep ettim" açıklamasını yaptı. 

Ayaydın, yaptığı yazılı açıklamada, "Evet enerjiye ihtiyacımız var ve bunu ithal kaynaklar yerine yerli kaynaklarla sağlama konusundaki hassasiyeti de son derece makul buluyorum. Ancak Muğla için tarımın, doğaya saygılı sürdürülebilir turizmin de çok değerli olduğuna dikkat çekmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

KARARINI 'GÖZDEN GEÇİRMESİNİ' İSTEDİ

Ayaydın, şunları kaydetti:

"Yaptığım saha çalışmalarında Muğla'nın denizine, yeşiline sahip çıkılması gerektiğini sürekli vurguladım ve vurgulamaya da devam edeceğim. Nitekim, bu konudaki samimiyetimi Fethiye ve Marmaris körfezindeki deniz kirliliğine yönelik çabalarımı dikkate alarak test edebilirsiniz. Bu konuyu Cumhurbaşkanımıza ilettiğim anda gördüğüm ilgi ve hızlı reaksiyondan aldığım cesaretle, bu kamulaştırma konusunda da kendimi sorumlu hissederek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan nezdinde girişimde bulundum ve kararın gözden geçirilmesini talep ettim. Umuyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda kamulaştırmadan etkilenecek hemşehrilerimize yardımcı olacak ve desteklerini esirgemeyecektir."


akbelen haberleri Akbelen Ormanı haberleri maden haberleri acele kamulaştırma haberleri

İlgili Haberler

Resmi Gazete’de Akbelen Ormanı ve çevresiyle ilgili acele kamulaştırma kararları yayımlandı

Resmi Gazete’de Akbelen Ormanı ve çevresiyle ilgili acele kamulaştırma kararları yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı... Akbelen Ormanı’nın çevresinde maden için 'acele kamulaştırma'

Resmi Gazete'de yayımlandı... Akbelen Ormanı’nın çevresinde maden için 'acele kamulaştırma'
Maden ortasında yaşam: Kömür uğruna katledilen Akbelen Ormanı'nda dinamit sesleri yankılanıyor

Maden ortasında yaşam: Kömür uğruna katledilen Akbelen Ormanı'nda dinamit sesleri yankılanıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem!
O videosuyla gündem oldu: ‘Kadınların erkeklerde nefret ettiği özellikler’

O videosuyla gündem oldu: ‘Kadınların erkeklerde nefret ettiği özellikler’
Kanal İstanbul rantı: AKP’li Sultangazi Belediyesi proje güzergâhına yakın taşınmazlarını satışa koydu

Kanal İstanbul rantı: AKP’li Sultangazi Belediyesi proje güzergâhına yakın taşınmazlarını satışa koydu
Çanakkale’de 18 Mart coşkusu: Okullar bir gün için tatil edilecek

Çanakkale’de 18 Mart coşkusu: Okullar bir gün için tatil edilecek
İstanbul'da son anket ortaya çıktı... Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki puan farkını açıkladı: 'Bir tık avantajlı görüyoruz'

İstanbul'da son anket ortaya çıktı... Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki puan farkını açıkladı: 'Bir tık avantajlı görüyoruz'
Murat Cemcir’den eski dostu Ahmet Kural hakkında çarpıcı açıklama!

Murat Cemcir’den eski dostu Ahmet Kural hakkında çarpıcı açıklama!
Seçimden sonra bekleniyordu... Nakit avansta taksit sayısı düşürüldü mü? Bankalardan 'nakit avans' kararı

Seçimden sonra bekleniyordu... Nakit avansta taksit sayısı düşürüldü mü? Bankalardan 'nakit avans' kararı
Ağrı Dağı yeniden beyaza büründü! İşte eşsiz manzaradan görüntüler…

Ağrı Dağı yeniden beyaza büründü! İşte eşsiz manzaradan görüntüler…