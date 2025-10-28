Seçmenlere göre DEM Parti iktidara yakınlaşıyor

Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar), Ekim ayında gerçekleştirdiği bir anketi kamuoyu ile paylaştı.

Ankette katılımcılara, "Sizce DEM Parti kime daha yakın?" diye soruldu.

Katılımcıların yüzde 46.4'ü DEM Parti'yi Cumhur İttifakı'na daha yakın görürken yüzde 38.9'u muhalefete daha yakın gördüğünü bildirdi. Yüzde 14,7'i ise fikir belirtmedi.

Ankette ayrıca katılımcıların siyasi partilerine de yer verildi.

AKP ve MHP seçmeninin DEM Parti'yi muhalefete yakın görmesi ise dikkat çekti.

NİSAN AYI İLE KARŞILAŞTIRILDI

Aynı anket Nisan ayında da yapıldı.

Ankette, DEM Parti yüzde 49,6 ile muhalefete yakın görüldü. Yüzde 33,4 ise DEM Parti'yi Cumhur İttifakı'na yakın gördü.

Nisan ayından Ekim ayına kadar geçen sürede seçmenlerin fikrini değiştirdiği ortaya çıktı.