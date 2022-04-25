Seda Sayan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

25 Nisan 2022 Pazartesi, 14:07

Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de İstanbul, Eyüpsultan'da doğdu. Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Assolist Cemal Coşar ile bir dönem şan çalıştı. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.

Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik geçirdi. Üçüncü eşi Soner Yapcacık ile 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı. Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikâhla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi. 2014 yılında Ankaralı Turgut'a hakaret nedeniyle 5 yıl denetimli serbestlik ve 6 bin lira adli para cezası aldı. 24 Nisan 2022 tarihinde bir süredir birlikte olduğu müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi.

ALBÜMLER

1983: Yandı Pilav Tavası (Aysel Gül adıyla)

1985: Anılarım

1987: Seda Sayan'la Başbaşa

1989: Seviyor musun?

1990: 80'li Yıllar (Nejat Alp ile birlikte)

1990: Ya Benim Olursun

1991: Git Demesi Kolay

1992: İşte Seda Sayan

1993: Yeter ki İste

1994: Vız Gelir Her Şey

1996: Ah Geceler

1997: Sensizliğe Yanarım

1999: Ben Sana Demedim mi?

2001: Var Mısın?

2004: Sıkı Sıkı

2005: Bebeğim

2007: Gecelerce Ağlarsın Unutma

2009: Aşkla

2012: Seda Sayan 2012

EP'LERİ

2014: Hatıran Yeter

2017: Seni Seviyorum

TEKLİLER

2011: İftira

2012: Yağmur Altında Eriyorum

2016: Karagözlüm Ölesim Var

2017: Tabi Tabi

2018: Milletin Duâsı (çeşitli sanatçılar ile birlikte)

2019: Son Sözüm

2019: Üzülme (Aşkın'ın Şarkıları)

2019: Keten Helva (Sergio Gürlek ile birlikte)

2020: Düşerim

2020: Gerçekçi Ol (Ferat Üngür ile birlikte)

2021: Gel Günaha Girelim (Alper Atakan ile)

2022: Bak Gör

TV PROGRAMLARI

* Seda - Osman Show, Kanal 6

* Yılbaşı Özel, ATV (31 Aralık 1994)

* Yetiş Bacım, TGRT

* Mahalleler Yarışıyor, TGRT (2000)

* Sabah Sabah Seda Sayan, Kanal D (2001-2006)

* Seda Sayan ile Şans Kapısı, Kanal D (2004)

* Sabahların Sultanı Seda Sayan, Kanal D (2006-2009)

* Susma, Kanal D (7 Eylül 2009)

* Yalnız Değilsiniz, Kanal D (5 Ekim 2009-27 Kasım 2009)

* Sabahın Sedası, Show TV (3 Mayıs 2010-24 Haziran 2011)

* Sultan-ı Beyaz, Beyaz TV (15 Ağustos 2011-28 Ekim 2011)

* Beyazın Sultanı, Beyaz TV (31 Ekim 2011-13 Temmuz 2012)

* Seda Sultan, Tv8 (1 Ekim 2012-5 Temmuz 2013)

* Kaynana Gelin Seda'ya Gelin, Kanal D (30 Aralık 2013-30 Mayıs 2014)

* Seda Sayan Show, Show TV (1 Eylül 2014-10 Ekim 2014

* Evleneceksen Gel, Star TV, Show TV (2015-2017)

* O Ses Türkiye, TV8 (2018-2020)

* Yemekteyiz, TV8 (2019-2020)

* Seda Sayan'la Çılgın Sayısal Loto, TV8 (2020-2021)

* Gelinim Mutfakta, Kanal D (2021)

* Sabahın Sultanı Seda Sayan, Star TV (2021-günümüz)

FİLMOGRAFİ

Yıl Film

1983 Yorgun

1984 İmparator

1986 Saide

1993 Üç İstanbul

1997 Sırtımdan Vuruldum

1999 Evimiz Olacak mı?

2002 Reyting Hamdi

2004 Yabancı Damat

2005 Hababam Sınıfı 3,5

2007 Fedai

2008 Akasya Durağı

2012 İkizler Firarda

2018 Jet Sosyete