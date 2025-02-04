Seda Sayan’ın ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 04.02.2025 - 17:32

Güncelleme: 04.02.2025 - 17:32

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda tefecilik suçuna karıştıkları anlaşılan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda kamuoyunda "ünlülerin tefecisi" olarak bilinen Ö.B.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yapılan ikamet ve işyeri aramalarında tefecilik suçuna konu olabileceği değerlendirilen senet, el yazılı notlar ve kullanımlarında olan dijital materyaller ele geçirilmişti. Bu kapsamda Ö.B.'nin evindeki aramada ele geçen belgelerde, ünlü sanatçının da mağdur kişiler arasında olduğu ileri sürülmüştü.

Emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasında "mağdur" olarak yer alan ünlü sanatçı Seda Sayan'ın polise verdiği ifade ortaya çıktı.

“SÖZ KONUSU SENET PLANLADIĞIMIZ BİR PROGRAMLA İLGİLİYDİ”

Tefecilik soruşturmasında emniyette ifade veren sanatçı Seda Sayan şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi. Sayan, "Kendisini (Ö.B.) tanırım ama aramızda tefecilik söz konusu değil borç almam söz konusu değil. Şikayetçi de değilim. Ele geçirilen evrak tefecilikle ilgili bir evrak değil. Söz konusu senet, yapmayı planladığımız bir programla ilgiliydi. Program da iptal edildi yayınlanmadı" ifadelerini kullandı.