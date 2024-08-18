Safiye Soyman evlat acısına rağmen sahnelere döndü, Seda Sayan'dan destek geldi

Yayınlanma: 18.08.2024 - 13:11

Güncelleme: 18.08.2024 - 13:11

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz'ün 27 Temmuz'da hayatını kaybettiğini duyurdu. Oğlunun ölümünün ardından, Soyman Bodrum Gündoğan Mahallesi'ndeki Merkez Cami'de cenaze töreni düzenledi. Gözyaşları içinde oğlunu toprağa veren Soyman, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Üzerine bir sinek konsun istemezdim. Oğlum çekimden geldikten bir hafta sonra vefat etti. Sanki oğlum beni bekliyormuş. Oğlumu ellerimle yıkadım. Çocuğum nurlar içinde gitti" dedi.

Evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman, oğlunun vefatından sadece 20 gün sonra sahnelere döndü. Kayseri'de sahne aldığı etkinlikte Soyman, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kayseri'den size sevgiler... Benim canlarım sizlere her zaman samimi ve duygularımla... Bu işlere daha önce 6 ay önce almıştım ve sözleşmelerim vardı. Hayat devam ediyor hangi meslekte olursa olsun" ifadelerine yer verdi.

Soyman, kuliste çektiği videoda ise şunları söyledi:

"Oğlum benim hep sahnede olmamı isterdi ve gurur duyardı. Hep programlarıma götürürdüm. Biz sanatçılar için sahne hiçbir zaman kapanamaz. Oğlum için yine ayağa kalktım, sahnelere devam edeceğim. Çok mutlu olurdu o çünkü. Başka bir meslek sahibi de olsam işime devam edecektim. Hayat her şeye rağmen devam ediyor."

Safiye Soyman'ın yakın dostu Seda Sayan, dostunun sahnelere dönüşünü destekleyerek sosyal medya üzerinden, "Canım. Dinleyicilerin sana çok iyi gelecek Safiye'm. Herkes seni çok seviyor" paylaşımında bulundu.