Sedanur Şen'in otelde ölü bulunmasına ilişkin serbest bırakılan şüpheli, başka suçtan tutuklandı
Maltepe'de, 24 yaşındaki Sedanur Şen'in otel odasında ölü bulunmasına ilişkin adli kontrolle serbest bırakılan ve yapılan itiraz üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Eylül'de, Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki bir otel odasında Şahin'in ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan Serdar Y.'nin serbest bırakılmasına itirazda bulunmuştu.
İtirazı değerlendiren Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Serdar Y. hakkında adli kontrol tedbirini kaldırarak, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.
Bu arada, şüphelinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dün Şişli'de gözaltına alındığı ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı öğrenildi.
Serdar Y.'nin, Şen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada işlemlerinin daha sonra yapılacağı belirtildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki otelin çalışanı T.Y, Serdar Y.'nin (32) elinde çantasıyla odasından çıkarak kız arkadaşının uyanmadığını ve vücudunun morardığını söylemesi üzerine 112 ve 155'e haber vermiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri Şen'in hayatını kaybettiği belirlemişti.
"Uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu madde kullanma" ile "dolandırıcılık" suçlarından kaydı bulunan ve Ümraniye'de mobilyacı olarak çalıştığı öğrenilen Serdar Y, olayın ardından gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Serdar Y, savcılık ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.
Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar vermişti.
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