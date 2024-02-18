5 milyar lira dolandırmışlardı: Sedat Ocakçı'nın AKP'lilerle fotoğrafı çıktı!

Yayınlanma: 18.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 18.02.2024 - 03:00

İzmir’de kurdukları holding ile kâr payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiden 5 milyar lira dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı’nın AKP’lilerle fotoğrafları ortaya çıktı.

Hamza Dağ ve Sedat Ocakçı

Geçen yıl nisan ayında AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ’ın Çiğli’de Harmandalıspor’un maçını Ocakçı ile birlikte izlediği ve futbolcularla fotoğraf çektirdiği görüntülere yansıdı. İzmir’in Seçil Erzan’ı olarak bilinen Ocakçı’nın yine AKP Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile yan yana futbolcularla birlikte fotoğrafları olduğu belirtildi.

AKP'li İnan Ocakçı ile birlikte mayıs ayındaki genel seçim öncesi miting yaptı

AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın daha önce de özel kalemi/danışmanı olduğu öne sürülen Kürşat Ayvatoğlu’nun otomobilinde uyuşturucu kullanırken kaydedilen görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.