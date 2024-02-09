Tarihi 'Ocakçı Holding' vurgununda bir emekli tuğgeneral de şüpheliler arasında: 3 bini aşkın kişiden 5 milyar 123 milyon TL toplamışlar!

İzmir’de, yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı belirtilen ve FETÖ’den ihraç edildiği ortaya çıkan Ocakçı Holding’in sahibi Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı’nın da aralarında olduğu, farklı illerde de yakalanan şahıslarla beraber toplamda 32 şüpheli, eş zamanlı olarak adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında basın mensuplarının "paralar nerede?" sorusuna Sedat Ocakçı, "Herkes parasını alacak, paralar faaliyette" dedi.

İHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 14:31
Tarihi 'Ocakçı Holding' vurgununda bir emekli tuğgeneral de şüpheliler arasında: 3 bini aşkın kişiden 5 milyar 123 milyon TL toplamışlar!
Abone Ol google-news

Yozgat’ta "drone" fabrikası kurma vaadiyle tanınan Ocakçı Holding ile ilgili operasyonda gözaltı sayısı 32’ye yükseldi.

İzmir’de, hem yüksek faiz vaadiyle hem de İzmir Token ile yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırımla gündeme gelen ve 3 bini aşkın kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı ortaya çıkan Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı (34) ve eşi Seçilay Ocakçı (30), geçen çarşamba günü yurtdışına çıkış hazırlığında oldukları esnada Adana’da saklandıkları ikamette İzmir polisi tarafından yakalanmıştı. Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı’nın yanı sıra yakalanan 2 zanlı da Adana’dan İzmir’e getirilmişlerdi.

YAKALANAN 5 ŞÜPHELİ 3 FARKLI İLDEN SEGBİS İLE MAHKEMEYE KATILACAK

Ocakçı çiftinin yanı sıra İzmir’de bulunan 27 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan Karşıyaka Adliyesi’ne sevk edildi. Yakalananların arasında Sedat Ocakçı’ya yardım ve yataklık eden 1 kişinin olduğu, Ankara’da bulunan 2 kişinin ise Ocakçı ile iş birliği yaptığı tespit edildi. Antalya ve Ankara’da 2, Aksaray’da ise yakalanan 1 kişinin, İzmir’deki şüphelilerle birlikte eş zamanlı adliyeye sevk edildiği ve mahkemeye SEGBİS aracılığıyla katılacakları öğrenildi. Ayrıca, firari olan 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

"HERKES PARASINI ALACAK, PARALAR FAALİYETTE"

Sevk esnasında basın mensuplarının "paralar nerede" sorusuna yanıt veren Sedat Ocakçı, "Herkes parasını alacak, paralar faaliyette" dedi.

3 BİN 100 MAĞDUR VAR: 5 MİLYAR AŞKIN VURGUN

Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han’ın holdinge ait 5 milyar 123 milyon TL’lik soğuk cüzdanla Dubai’ye kaçtığını iddia etti. Paraları ödeyeceğini söyleyen ve o süreçte kayıplara karışan iş insanı Sedat Ocakçı’nın aylık yüzde 17’lik faiz verileceği vaadiyle paralar toplandığı ve bu şekilde büyük vurgun yaptığı öğrenilmişti.

MAĞDURLAR ÇOĞALIYOR

Geçtiğimiz günlerde ise holding binasının girişindeki levhalar kaldırılınca ve binaya kiralık pankartı asılınca mağdurlar da ortaya çıkmış; evini ve arabasını satıp kredi çeken, elindeki paraları teslim eden mağdurlar ise Çiğli ilçesindeki Hira Danışmanlık Eğitim ve Yazılım önünde toplanmıştı.

SEDAT OCAKÇI FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Dron fabrikası kurma vaadiyle kısa sürede büyüyen ve Çiğli’de holding binası açan Sedat Ocakçı’nın 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen üsteğmen olduğu ortaya çıkmıştı.

EMEKLİ TUĞGENERAL DE GÖZALTINDA

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheliler arasındaki holdinge bağlı şirketlerden Metayıldız Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan da olduğu öğrenildi.

Emekli Tuğgeneral Alkan’ın ise Sedat Ocakçı’nın geçmişte komutanı olduğu iddia ediliyor. Ayrıca Ocakçı, son paylaştığı videolu mesajında da, “O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak” demişti.


Sedat Ocakçı haberleri fetö haberleri OCakçı Holding haberleri

İlgili Haberler

Sedat Ocakçı kimdir, nereli? Sedat Ocakçı ne iş yapıyor?

Sedat Ocakçı kimdir, nereli? Sedat Ocakçı ne iş yapıyor?
2,5 milyarlık vurgunda aranan Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı!

2,5 milyarlık vurgunda aranan Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı!
Savunma sanayinde üretim yaptığını iddia eden Ocakçı kayıplara karıştı

Savunma sanayinde üretim yaptığını iddia eden Ocakçı kayıplara karıştı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bahçelerinde servet bulan çiftin mutluluğu kısa sürdü

Bahçelerinde servet bulan çiftin mutluluğu kısa sürdü
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!
Mahfi Eğilmez işaret etti: Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi

Mahfi Eğilmez işaret etti: Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi
Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!

Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!
Son dakika... Erdoğan açıkladı: Emekli maaşlarındaki artış belli oldu

Son dakika... Erdoğan açıkladı: Emekli maaşlarındaki artış belli oldu
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu

Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü

Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
NASA kapsülü açmayı başardı: İçinde örnekler bulunuyor

NASA kapsülü açmayı başardı: İçinde örnekler bulunuyor
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!