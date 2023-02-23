'Sedat Peker bağış yaptı' iddiasına eşi Özge Peker'den açıklama: Yeni video mu geliyor?

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 10:39

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 10:49

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ihtiyacharitası.org, 10 kentte büyük yıkıma yol açan depremin ardından depremzedelerle dayanışma için 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasını dün yeniden hayata geçirdi.

Kampanyadaki en büyük bağışı 50 milyon TL ile Savaş Ateş isimli bir yurttaş yaptı. KKTC'den yayına bağlandığını öne süren Savaş Ateş, 50 milyon liralık bağışı kızları Lia ve Mina adına yapacağını duyurdu.

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada ses getiren bir iddia ortaya atıldı. Kullanıcılar bağışı yapan kişinin andığı Line ve Mina isimlerinin Sedat Peker'in kızlarıyla aynı olmasına dikkat çekti.

Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Sedat Peker'in eşi Özge Peker, Instagram hesabından bir açıklama yayınladı.

"SEDAT PEKER YAPMADI"

Özge Peker, 50 milyon liralık bağışın Sedat Peker tarafından yapılmadığını duyurdu.

Özge Peker açıklamasında, "Dün akşam saatlerinde Halk TV kanalında yapılan çok değerli bir yardım organizasyonunda bir bağışın aslında eşim tarafından yapıldığı sosyal medyada, bazı haber sitelerinde yer almıştır. Bu yardım eşime ait değildir" ifadelerine yer verdi.

"VİDEO ÇEKMEK İÇİN MÜRACAATTA BULUNDU"

Özge Peker'in Instagram hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Eşim avukatları vasıtasıyla bir video çekerek deprem ile ilgili düşüncelerini belirtip üzüntülerini paylaşabilmek adına Birleşik Arap Emirlikleri makamlarına müracaatta bulundu. Ancak süreç biraz uzadığı için bazı kafa karışıklıklarını gidermek adına ben bu paylaşımı yapmayı uygun gördüm.

Depremin ilk gününden itibaren eşim tüm yakınlarını organize edip depremle ilgili çeşitli yardım çalışmalarını yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir.

Eşimin ismi geçen yardım organizasyonlarına katılan bütün herkes (TIR şoförleri dahil) gözaltına alınmış, haklarında ağır ceza mahkemelerinde davalar açılmıştır. Bu mahkemeler halen devam etmektedir.

Eşim yapmış olduğu çalışmaların kesintiye uğramaması için ismini görünür şekilde hiçbir yardım faaliyetinde kullanmamıştır.

Yaşam alanına çevrilmiş konteyner, seyyar tuvaletler, ısıtıcılar, mevsim şartlarına uygun kıyafetler, deprem bölgesindeki bazı havalimanları dahil birçok yerde sıcak yemek dağıtımı ve ayrıca deprem bölgesinde yaşayan güvendiği insanlar vasıtasıyla depremzedelere nakdi olarak para yardımı halen devam etmektedir.

Dün akşam saatlerinde Halk TV kanalında yapılan çok değerli bir yardım organizasyonunda bir bağışın aslında eşim tarafından yapıldığı sosyal medyada, bazı haber sitelerinde yer almıştır. Bu yardım eşime ait değildir. Ayrıca iyi niyetli de olsa bu yönde yapılan haberler gerekçe gösterilerek yapılan yardım organizasyonu ile ilgili savcılık tarafından araştırma yapılıp yardım paralarına tedbir koyma yoluna gidebilirler (Şaka yapmıyorum. Bir bilseniz nelerle uğraşıyoruz).

Eşimin deprem ile ilgili video çekme müracaatına olumlu cevap gelmesi halinde kendisinin daha detaylı anlatacağını düşünüyorum. Dün gece gerçekleşen değerli yardım organizasyonundan dolayı çok mutlu oldum. Ancak içimiz yangın yeri ve hâlâ ruhen kendimi toparlayabilmiş değilim.

Depremde hayatını kaybeden canlarımızın ailelerine tekrardan sabırlar diliyorum.

Özge Peker"