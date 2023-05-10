Sedat Peker cephesinden 'Ali Yeşildağ' uyarısı, Peker retweet yaptı

Yayınlanma: 10.05.2023 - 15:07

Güncelleme: 10.05.2023 - 15:58

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde "dijital tecrit" altında tutulan Sedat Peker cephesinden Ali Yeşildağ'ın iddialarıyla ilgili bir açıklama geldi. Yeşildağ'ın Antalya Havalimanı’nın işletme ihalesine yönelik iddiaları gündem olmuştu.

Peker'in avukatı Barkın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Yeşildağ ile Peker’in bağlantısı olmadığını belirtti. Barkın, “Ali Yeşildağ adına açılmış olan Ali Yeşildağ hesabında, kendisini müvekkilim Sedat Peker ile ilişkilendirilmeye çalışarak Muharrem İnce ya da başka konularda yapılan paylaşımlar, ahlaksızlıkta yeni bir aşamadır” dedi.

Barkın devamında, “Amaçlardan birinin de müvekkilimi, tecrit halini deldiği görüntüsü yaratarak, hukuki sıkıntıya sokmak olduğu kanaatindeyiz. Bu kalleşliktir. Sedat Peker'in, kendisi ya da başkası üzerinden bir paylaşım yapabilmesi, hukuku bilen herkesin artık net görebildiği biçimde, olanaklı değildir” diye belirtti.

Peker ise Barkın'ın mesajını retweet yaptı. Peker haberin yazdıldığı sıralarda paylaşımını kaldırmamıştı.