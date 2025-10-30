Sedat Peker dikkat çekti: Dubai'de 29 Ekim kutlaması

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde yer alan dünyanın en yüksek gökdeleni Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı ve İstiklal Marşı dinletildi.
Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da Türk bayrağına bürünen Burj Khalifa binasının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Büyükelçi Göktaş, paylaşımında şunları kaydetti: "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bayram coşkumuzda bizleri yalnız bırakmayan BAE'deki kardeşlerimize ve dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yaşasın Türkiye–BAE dostluğu."
SEDAT PEKER DİKKAT ÇEKTİ
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Dubai’deki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 102. yıl dönümü kutlamasının yapılacağı Burj Khalifa manzaralı bir mekana geldi.
Mekanda bulunan çalışanlar ve müşteriler, Sedat Peker’in yanına giderek fotoğraf çekindi. O anları Peker, sosyal medya hesabından paylaştı.