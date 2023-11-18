Sedat Peker gündeme getirmişti... Mersin Limanı'nda 54 kilogram 'kokain' ele geçirildi

Yayınlanma: 18.11.2023 - 09:53

Güncelleme: 18.11.2023 - 09:53

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza ekiplerinin Mersin Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda 54 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından, Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin paylaşım yaptı.

54 KİLOGRAM KOKAİN

Toplum sağlığı ile ülkenin geleceği olan gençleri korumaya kararlı olduklarına işaret eden Bolat, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Mersin Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyon sonucu 54 kilogram kokainin ele geçirildiğini aktardı.

Toplum Sağlığımızı ve Geleceğimiz Olan Gençlerimizi Korumaya Kararlıyız



Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerimizin Mersin Limanı’nda gerçekleştirdiği operasyon sonucu 54 kilogram kokain ele geçirilmiş, olayla ilgisi bulunan 10 kişi Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın… pic.twitter.com/vYqots1xgo — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) November 18, 2023

Bolat, olayla ilgisi bulunan 10 kişinin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla gözaltına alındığını bildirirken, "Toplumların sosyal ve kültürel yapısını bozan, ekonomik zararlarıyla beraber insan sağlığı için büyük tehdit oluşturan uyuşturucu ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Başarılı operasyonlarına bir yenisini ekleyen Gümrük Muhafaza ekiplerimizi yürekten tebrik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

SEDAT PEKER GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Mersin Limanı, suç örgütü lideri Sedat Peker'in Türkiye'deki uyuşturucu trafiğiyle ilgili ifşaatlarında sözünü ettiği adreslerden biriydi.

Mersin Limanı, suç örgütü lideri Sedat Peker'in Türkiye'deki uyuşturucu trafiğiyle ilgili ifşaatlarında sözünü ettiği adreslerden biriydi.

Peker, “Mersin Limanında ve körfezdeki limanlarda tonlarca kokain yakalandı. Bu kokainler kimin? Yine ses yok. 10 gram uyuşturucu yakalayıp, 7-8 kişiyi tutuklatıp kahramanlık yapan süslü sülü; kesin cezaevine gireceksin" demişti.

Peker ayrıca yakalanan uyuşturucu maddeler ile ilgili Süleyman Soylu’yu işaret ederek şu iddiaları öne sürmüştü:

“Devamlı şu kadar kokain yakaladık, bu kadar kokain yakaladık diyor ya; ben size bu kokainlerin yerine diş sağlığıyla ilgili maddelerin nasıl imha edildiğini bu kokainlerin ise Avcılar bölgesindeki rezidanslar başta olmak üzere şehrin içindeki bazı lüks rezidanslardaki dairelerde, orta ölçekli torbacılara nasıl satıldığını önümüzdeki günlerde ispatlarıyla, keyifle anlatacağım.”

BİNALİ YILDIRIM’IM OĞLUNU İŞARET ETMİŞTİ

Geçen mayıs ayında Orta Amerika ülkesi Panama’da, varış noktası Mersin Limanı olan bir konteynerde muz kutuları içine saklanmış 616 paket kokain ele geçirilmişti.

Sedat Peker, 7. videosunda, kokain ticaretiyle ilgili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a işaret etmişti.

Peker ortaya attığı bu iddiayla ilgili "Bu kokainle ilgili hikayenin gerçeğini anlatayım. Önceden Kolombiya üzerinden geliyordu, en son 4 ton 900 kilo geçen sene 9 Haziran’da yakalandı. Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela’ya kim gitti? Eski Başbakanımız sayın Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım Bey. Evet... Bu senenin başında ocak ayında gitti, 4 gün kaldı, şubat ayında gitti, 4 gün kaldı. Karakas Limanı var Venezuela’nın en büyük limanı. Oradan kuru yük gemileri direkt Türkiye'ye gelebiliyor ancak konteyner gemileri Dominik Cumhuriyeti üzerinde durma yapıp o şekilde devam ediyor" açıklamasında bulunmuştu.