Sedat Peker gündeme getirmişti... Mersin Limanı'nda, muz kolileri içinde 610 kilo kokain ele geçirildi

Yayınlanma: 27.10.2023 - 10:44

Güncelleme: 27.10.2023 - 11:19

Mersin Limanı, suç örgütü lideri Sedat Peker'in Türkiye'deki uyuşturucu trafiğiyle ilgili ifşaatlarında sözünü ettiği adreslerden biriydi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre liman yine bir uyuşturucu operasyonunun merkezi oldu.

Buna göre; Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ekvador'dan gelecek olan gemideki muz kolilerinin içerisine kokain yerleştirildiği istihbaratı üzerine, Mersin Uluslararası Limanı'nda 'Narkogüç' operasyonu düzenledi.

Gemide yapılan aramada, 610 kilogram kokain ele geçirildi, yükü teslim alacak firma sahibinin de aralarında olduğu 3 şüpheli yakalandı.

Operasyonu yapan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.