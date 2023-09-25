Suç örgütü lideri Sedat Peker'in 'yardım kolileri' davasında karar: 3 kişiye beraat

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Sedat Peker'in geçen ramazan ayında Trabzon ve Rize'ye gönderdiği yardım kolileri nedeniyle yargılanan 3 kişi beraat etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 09:25
Suç örgütü lideri Sedat Peker'in 'yardım kolileri' davasında karar: 3 kişiye beraat
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Suç örgütü lideri Sedat Peker’in geçen ramazan ayında Trabzon ve Rize'ye gönderdiği yardım kolileri nedeniyle Rize’de 10 kişi 2 Nisan 2022 tarihinde gözaltına alınmıştı.

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan 10 kişi arasında bulunan Yılmaz Günay, Erkan Saymazlar ve Hüseyin Yılmaz hakkında ise Rize 2. Asliye Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

3 KİŞİ İÇİN BERAAT KARARI VERİLDİ

Hazırlanan iddianamede, yardım kolilerini dağıtan Yılmaz Günay ve Erkan Saymazlar ile koli dağıtımını haberleştiren gazeteci Hüseyin Yılmaz’ın "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan cezalandırılması istenmişti. Mahkeme ise bu suçların ağır ceza mahkemesinin alanına girdiğini belirterek Rize 2. Asliye Ceza Mahkemesi, suç örgütünün işlediği suçların ağır ceza mahkemesinin yetkisinde olduğunu belirterek 3 ismin Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına karar vermişti.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, yargılamayı yapan mahkeme tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.


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