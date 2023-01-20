Sedat Peker hareketlendi: Cemal Enginyurt'un çağrısını paylaştıktan sonra sildi

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 09:06

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 09:21

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, uzun bir süredir bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nden yaptığı paylaşımlarını eylül ayı itibarıyla tamamen durdurmuştu. "Dijital tecrit" altında tutulduğu belirtilen Peker, sosyal medyada uzun süredir devam eden sessizliğini son günlerde bozmaya başladı.

Peker dün, "Sedat Peker pislikleri ifşa etmek istiyor, ülke yöneticileri ettirmiyor, muhalif partiler de etmesi için çaba sarf etmiyor" mesajını retweet edip 6 dakika sonra paylaşımını kaldırdı.

Peker'in sosyal medya hesabında benzer bir hareketlilik bugünde yaşandı. Peker önce Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un "Seçime 2 ay kala Sedat Peker belge ve bilgi paylaşacak diye bekleyenler. Öncelikle muhalefet partileri, dijital tecrit kalkmadan paylaşım imkansız gibi. Öyleyse bir kez daha çağrı yapıyorum. BAE hükümetine ulaşalım, uyaralım ve ikna edelim. Dijital tecrit kaldırılsın" mesajını retweet yaptı.

Ardından paylaşımını silen Sedat Peker daha sonra, bir kullanıcının sahte hesap uyarısı yaptığı paylaşımı retweet'ledi. Peker daha sonra hukukçu Salim Şen'in mesajını retweet yaptı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın da Peker'in vadettiği paylaşımları yapacağına dair haberleri şu şekilde değerlendirdi:

"Digital tecrit denen fiili ev hapsinde iken ‘koşulları değişmeden’ herhangi bir paylaşım yapmasının olanaklı olmadığını defalarca anlatmaya çalıştım.Ama sanırım başarılı olamadım."

İşte o paylaşımlar: