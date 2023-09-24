Sedat Peker hastaneye kaldırıldı, avukatından açıklama geldi: Ameliyat oldu...

Yayınlanma: 24.09.2023 - 00:13

Güncelleme: 24.09.2023 - 00:22

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Peker'in geçtiğimiz hafta yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldığı ve acilen ameliyat edildiği öğrenildi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, "Basında, Sayın Sedat Peker’in sağlık durumuna ilişkin kimi haberler yer aldı. Kendisi geçtiğimiz hafta apandisit ameliyatı oldu. Şu an hastanede değil ve sağlık durumu yerinde. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.