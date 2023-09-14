Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Uzun süre sonra ilk: Size söz veriyorum

Yayınlanma: 14.09.2023 - 19:03

Güncelleme: 14.09.2023 - 19:03

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, aylar sonra ilk kez paylaşım yaptı. Peker, ‘Memleket’ isimli sosyal medya hesabının kendisiyle ilgili hazırladığı videoyu paylaştı.

İlgili paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Bana bunları yapanların ufak ufak ısırık almalarına izin veriyorum. Onlar ısırık almaya devam etsinler. Ancak size söz veriyorum. O ısırıklarda kopardıkları midelerine gitmeden, onların gırtlaklarından onları çıkarıp alacağım”

Özge Peker, eşi Sedat Peker’i en son doğum gününde fotoğrafını paylaşmıştı.