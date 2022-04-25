Sedat Peker sessizliğini bozdu: 5 ay sonra ilk paylaşım
'Suç örgütü liderliği' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker, uzun bir aradan sonra ilk defa Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Organize suç örgütü kurmakla suçlanan Sedat Peker, yaşamını sürdürdüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talimatıyla 24 Kasım 2021'den bugüne kadar herhangi bir tweet atmadı.
BAE tarafından 'sosyal medya araçlarını kullanması kısıtlanan' Sedat Peker'e konan yasağın 'esnetileceği', hatta seçim öncesi 'konuşmaya hazırlandığı' iddia edilmişti. Bu iddialar sonrası Peker, uzun süre sonra ilk kez bir tweeti paylaştı.
Bir hesap tarafından "Alevi" ve "Hz. Ali" etiketleriyle ve "Aslan olarak 1 gün yaşamak, koyun olarak 1000 yıl yaşamaktan iyidir" ifadeleriyle atılan tweeti paylaşan Peker, böylece sosyal medyadaki yasağını da resmen, kısmi olarak sonlandırmış oldu.
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