Tekrar ekranlara çıkacağı iddiası... Sedat Peker cephesinden ilk açıklama

20 Nisan 2022 Çarşamba, 21:43

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker ve ailesine sosyal medya kullanma kısıtlaması getirilmişti.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, "Birkaç ay önce eşi Özge Peker ve oğlu Celalhan Peker'in Instagram ve Twitter kullanması için izin verildi. Sedat Peker için ise yasak esnetildi. Peker, video çekemese de Tweet atamasa da başkalarının paylaştığı tweetleri beğenebiliyor artık. Yani, Tweet aleminin deyimiyle 'like' edebiliyor" diye yazmıştı.

Öte yandan Saymaz, "Bu arada Peker'in seçime yakın bir süreçte konuşmaya hazırlandığı söyleniyor" ifadelerini kullanmıştı.

PEKER'İN AVUKATI AÇIKLADI

Peker'in avukatı Ersan Barkın, Medyascope'tan Aytuğ Özçolak'a söz konusu iddialar hakkında açıklama yaptı.

Barkın, “Peker’in seçime yakın bir süreçte konuşmaya hazırlandığı söyleniyor” iddiası hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

Ancak, Saymaz'ın Peker hakkında 'yeterli inceleme ve bilgiye sahip olmadan bir değerlendirme yaptığını' görmediğini belirtti.

'KIRMIZI BÜLTEN' AÇIKLAMASI

Müvekkili Sedat Peker ile hukuki ihtiyaç duyduğu her an görüştüğünü belirten Barkın, Peker hakkında Türkiye’de devam eden davalara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Hakkında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hem Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi hem de İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kırmızı bülten talebi var. Bursa’daki dosya İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyayla birleştirilmişti. Geçen ay Yargıtay 5. Ceza Dairesi bu kararı uygun bulmadı ve iki davanın, yani iki örgüt davasının iki mahkemede görülmesine karar verdi. Dolayısıyla bir İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yürüyen 92 sanıklı örgüt davası, bir de Bursa’da yürüyen “Köfteci Yusuf davası” diye tanımlanan bir dava var. Kendisi hakkında her iki davada da kırmızı bülten talebi var. Kırmızı bültenin icrası Interpol tarafından oluyor. Interpol tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin talepleri ve Sayın Peker’in savunmaları alındı. Şu an için nihai bir değerlendirme gerçekleşmedi. Dolayısıyla kırmızı bültenin Birleşik Arap Emirlikleri’nce icrası söz konusu değil.”