Sedat Peker'e yakın isimden saldırıya ilişkin bir açıklama daha

14 Eylül 2022 Çarşamba, 17:56

Beykoz’da organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in el konulan evinin önünde sabah 09.30’da silahlı saldırı düzenlendi. Otomobille evin önüne giden silahlı saldırganlar peş peşe ateş etti. Saldırıda Peker’e yakın isimlerden Yılmaz Günay’ın vücuduna 3 kurşun isabet etti.

Evde, Peker’in bilgisi dahilinde 6 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, 3’er kişilik vardiyalarla çalıştıkları öğrenildi.

Peker, ifşaları nedeniyle kendisi ve kendisine yakın isimlere saldırı bekliyordu. Peker’in saldırıya ilişkin yakın çevresine, “Saldırı olacağını biliyordum, hatta suikastı koordine edecek isimleri de biliyorum” dediği belirtildi.



SALDIRGAN YAKALANDI

halktv.com.tr'deki habere göre; evin önüne iki araç geldi. Bir araç uzakta beklerken, yakına gelen aracın camı açıldı. Eve Sedat Peker’in bilgisi dahilinde geldiğini söyleyen kişi görevlilerin kendisine yaklaşması üzerine arabanın içinden ateş etti.

Evdeki görevli Yılmaz Günay’a 3 kurşun isabet etti. Günay, ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde, Peker'in bilgisi dahilinde 6 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, 3'er kişilik vardiyalarla çalıştıkları öğrenildi.

Saldırıyla ilgili aracı kiralayan ve saldırı sırasında araçta bulunan Ö.Ş. isimli kişinin Sancaktepe'de kullandığı silahla birlikte gözaltına alındığı ifade edildi.

Emniyet kaynaklarına göre; gözaltına alınan Ö. Ş.,’nin Sedat Peker ile çekilmiş birçok fotoğrafı bulunurken yaşanan olayın ‘örgüt içi hesaplaşma’ olduğu belirtildi.

OLUR'DAN 'ÖRGÜT İÇİ HESAPLAŞMA' AÇIKLAMASI



Sedat Peker'in danışmanı olarak bilinen Emre Olur ise Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Olur, "Silahlı saldırıyı yapan kişi, sizin kriminal elemanlarınızdan. Bu şahıs gibi bir çok kriminal elamanınız olduğunu da biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Emre Olur'un paylaşımları şu şekilde:

1-) Sn. Reis Sedat Peker’in Türkiye’de hükümet lehine yaptığı mitinglere her daim 25 bin civarında insan katılıyordu. Emniyetin basına dağıttığı bu resimler, o organizasyonlarda çekilen resimlerdir. Bu şahsı tanımıyoruz. Herhangi bir irtibatımız yok. O tarihlerde de mitinglere

2-)…içimize sızmak için ajanlar yolladığınızı tahmin ediyorduk. Şu an algı oluşturmak için, uyuyan hücrelerinizi uyandırdığınızın farkındayız. Ankara organize şubeden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı alp arslan, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının planlayıcılarından biri

3-) olan adil öksüz’ün yurtdışına kaçması suçlamasıyla yargılanırken, emniyetin en önemli makamına tayin edilmen zaten mantığın kabul etmediği bir şeydi. BAE’e yolladığınız tetikçilere başka isimlerle çıkarttığın pasaportlardan da haberdarız. O şahısların gerçek isimleri de bizde

4-)… mevcut. Resmî olarak çıkarttırdığın sahte pasaportlardaki isimler de bizde mevcut. Galiba siz Serdengeçtilerin her yerde olduğunu unuttunuz. Basına “örgüt içi hesaplaşma” diye açıklama yapıyorsunuz. Yüce Allah sizin aklınızı başınızdan aldığının en büyük delili,

5-)… o makamlara geldiğiniz halde ergen çocuklar gibi saçma planlar yapmanızdır. Silahlı saldırıyı yapan kişi, sizin kriminal elemanlarınızdan. Bu şahıs gibi bir çok kriminal elamanınız olduğunu da biliyoruz. Önümüzdeki günlerde, bu ve bunun gibi yapılacak hiç bir olayda

6-)…Sn. Reis Sedat Peker’in ve de onun tarafında olan bizlerin hiçbir dahilimizin olmadığını ve olmayacağını şimdiden kamuoyuna bildiririz. Ne yaparsanız yapın, göklerden gelen bir karar var. YENİLECEKSİNİZ… Seçime 2 ay kala rezil olup, sonunuzu göreceksiniz…

PEKER HAKKINDA 'SUİKAST TİMİ' İDDİASI

Gazeteci Murat Ağırel, dün Halk TV yayınında Sedat Peker için uluslararası infaz timi hazırlığı olduğunu söylemiş ve şöyle devam etmişti:

Kiminle konuşsak karşılaştığımız soru şu oluyor: Sedat Peker nasıl sustu? Madem başkasının tweeti ile yazabiliyor, kendi hesabından niye video paylaşmıyor? Ünsal Ban ile ilgili ben halen hazırlık yapıyorum. İddiaların daha farklı boyutlarını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ulaşabildiğimiz ulaşamadığımız evraklar oluyor. Bununla ilgili de ben Sedat Peker'in yakın çevresine ulaşmaya çalıştım kendisini şaşkına çeviren bilgileri Halk TV seyircileri ile paylaştı.





Belli gruplara, uluslararası suç çetelerine hedef kişinin kellesinin alınması üzerine Sedat Peker'e bir suikast yapılması üzerine bir örgüt ile anlaşma yapılmış. Bununla ilgili Sedat Peker cephesi, uluslararası cinayet işleyebilen organizasyonlara açık bir davet olarak kabul edilen bir uygulama yapılmış derin menfezlerde... Sedat Peker'in suikastı için ya da kellesi için ortaya ödüller konulmuş. Sedat Peker 'Benim hakkımda suikast hazırlığının farkındayım, bekliyorum' demiş.

Yurt dışında yaşayan Peker, son dönemde Twitter üzerinden iktidar içindeki yolsuzluklara dair iddialarda bulunuyordu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu iddialarda yer alan danışmanlarından Serkan Taranoğlu ve Korkmaz Karaca’yı görevden almıştı.