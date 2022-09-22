Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın: Kırmızı bülten 'tüm dünyada aranıyor'a çevrildi

22 Eylül 2022 Perşembe, 20:18

Organize suç örgütü liderliği suçundan yargılanan Sedat Peker'in geçtiğimiz haftalarda Saray'a uzanan rüşvet iddiaları kamuoyunda yankı uyandırmıştı.

Geçen günlerde ise Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda evde çalışanlardan biri olan Yılmaz Günay ağır yaralanmıştı. Saldırıyı düzenlediği tespit edilen Ömer Şengel ve 4 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Geçen günlerde de Peker'in danışmanı olarak bilinen Emre Olur, Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan İstanbul'a getirilerek gözaltına alınmıştı.

EMRE OLUR TUTUKLANMIŞTI

Olur, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Arnavutluk'ta gözaltına alındıktan sonra Türkiye'ye iade edilen Olur'un İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Olur, buradaki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan Olur, ifadesinin ardından "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilmişti.

İşlemlerin ardından Olur'un nöbetçi sulh ceza hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verilmişti.

PEKER'İN AVUKATI BARKIN: KIRMIZI BÜLTEN 'TÜM DÜNYADA ARANIYOR'A ÇEVRİLDİ

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Peker için çıkarılan kırmızı bültenin kapsamının genişletildiğini duyurdu. Barkın, "Interpol tarafından sadece 'savunması alınmak üzere' çıkarılan kırmızı bültenin, 'tüm dünyada aranıyor' biçiminde kapsamı genişletildi" dedi.

Barkın paylaşımında, "Sayın Sedat Peker hakkında, Anadolu 16.ACM ve Bursa 5.ACM'nin talebiyle Interpol tarafından sadece "savunması alınmak üzere" çıkarılan kırmızı bültenin, "tüm dünyada aranıyor" biçiminde kapsamının genişletildiğini öğrendim bugün. Belli ki bir şeyler değişiyor..." ifadelerini kullandı.

"EMRE OLUR, PEKER'İN KARA KUTUSU DEĞİL"

Ersan Barkın, Peker'in 'basın danışmanı' olarak bilinen Emre Olur'un tutuklanması ile ilgili de şunları yazdı:

Sedat Peker'in yanında 7 ay, kendi ifadesinde de belirttiği gibi, çay ikramı, telefonlara yanıt vermek gibi görevlerde bulunan Emre Olur; Peker'in "kara kutusu", "sağ kolu","basın danışmanı" diye getiriliyor ve basın mensupları başta olmak üzere korku iklimi yaratılmaya çalışılıyor. Kimseyle bilgi paylaşmamasıyla ünlü Sedat Peker'in kara kutusunun olamayacağını bilenler de bu koroya katılıyor. Kendisine basın danışmanı belirlemek istese, birkaç TV kanalında yaptığı programlar dışında basınla ilgisi olmayan kişiyi mi kendine danışman seçer diye de kimse sormuyor.

"SON 15 GÜNDÜR NELER OLUYOR, NE DEĞİŞTİ?"

Sahiden son 15 gündür neler oluyor? Ne oldu, ülkede ve dünyada ne değişti?" diyen Barkın, "Kırmızı bülten, Emre Olur'un gözaltına alınması, yaşanan cinayet, Sedat Peker hakkında alınan yeni yakalama kararı... 17 yıllık avukatım, memleket halini yıllardır takip ederim. Ben anlayamıyorum.





Dosyada 20'den fazla tutuklu varken sadece savunmasını almaktan ibaret kırmızı bültenin, tüm tutukluların tahliyesi sonrasında Interpool tarafından uluslararası yakalamaya dönüştüğünü göz önüne aldığımda "üst akıl" filan demekten başka aklıma bir şey gelmiyor.